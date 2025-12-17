ΠΑΟΚ – Μαρκό live για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την πρόκριση του στους "16" του Κυπέλλου και περιμένει να μάθει την τελική κατάταξη του στη League Phase
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τελευταία αγωνιστική
3 - 0
Ημίχρονο
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό στην Τούμπα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

20:51 | 17.12.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
20:50 | 17.12.2025
Το 3-0 του Κωνσταντέλια
20:47 | 17.12.2025
Ένα γκολ χρειάζεται ακόμα ο ΠΑΟΚ για να τερματίσει στην έβδομη θέση
20:47 | 17.12.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΠΑΟΚ - Μαρκό 3-0
20:41 | 17.12.2025

Ο Ντεσπότοφ χτύπησε στο γόνατο, αλλά σηκώθηκε

20:39 | 17.12.2025

40' Σουτ του Μπιάνκο, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Μαρκό σε κόρνερ

20:38 | 17.12.2025
To 2-0 του ΠΑΟΚ
20:32 | 17.12.2025
38΄' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 3-0!

Φοβερή εκτέλεση απο τον Κωνσταντέλια!

20:31 | 17.12.2025
Το 1-0 του Κωνσταντέλια
20:31 | 17.12.2025
Ο ΠΑΟΚ πιέζει και για τρίτο γκολ πριν το ημίχρονο
20:31 | 17.12.2025

30' Nέο σουτ του Κωνσταντέλια, άουτ η μπάλα

20:27 | 17.12.2025

 Ο Σαφαρίκας αποκρούει το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια

20:26 | 17.12.2025
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 2-0!

Ο Μύθου με υπέροχο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα του Δικεφάλου στο 27'

20:24 | 17.12.2025
Ο Χρήστος Ζαφείρης στην Τούμπα
20:24 | 17.12.2025
25' Ο ΠΑΟΚ ελέγχει απόλυτα τον αγώνα και ψάχνει ακόμα ένα γκολ
20:17 | 17.12.2025
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ

Ο Μύθου δοκίμασε ένα σουτ, με τον Σαφαρίκα να αποκρούει και τον Κωνσταντέλια να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα
 

20:11 | 17.12.2025

14' Κεφαλιά του Θυμιάνη από καλό σημείο, η μπάλα περνάει άουτ.

 
20:11 | 17.12.2025

Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στην Τούμπα, χωρίς γκολ το παιχνίδι
 

20:03 | 17.12.2025

Ο ΠΑΟΚ πιέζει πολύ από τα πρώτα λεπτά για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ

20:01 | 17.12.2025
1' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Μύθου, έφυγε άουτ η μπάλα

20:00 | 17.12.2025
Σέντρα στην Τούμπα
19:54 | 17.12.2025
19:53 | 17.12.2025
Οι Θεσσαλονικείς στοχεύουν σε νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων.

Αν τα καταφέρει, ο Δικέφαλος μπορεί να τερματίσει από την 7η έως την 9η θέση της κατάταξης

 
 

19:52 | 17.12.2025
Η ενδεκάδα της Μαρκό

Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτζίνι, Μιγιένγκα, Ινός, Σαζό, Μπουσάι, Μεντόζα, Ντέτλερ, Φατιόν, Σεμπά. 

Στον πάγκο: Θεοδωράκης, Σμαλής, Μίλερ, Ανάκογλου, Αλεξόπουλος, Αυγερινός, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Παπαϊωάννου, Κυριακίδης, Τσακνής, Καλλέργης. 

19:51 | 17.12.2025
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μύθου.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μεϊτέ, Χατσίδης, Μπέρδος, Τάισον, Τσάλοφ.

19:51 | 17.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

