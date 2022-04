Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στην Τούμπα και θα προσπαθήσει να ανατρέψει την εκτός έδρας ήττα του από την Μαρσέιγ και να περάσει στα ημιτελικά του Conference League. Η ενδεκάδα των φιλοξενούμενων.



Ο ΠΑΟΚ έχει… ραντεβού με την ιστορία. Ο “δικέφαλος του Βορρά” αντιμετωπίζει στην Τούμπα τη Μαρσέιγ στα προημιτελικά του Conference League και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 -του ματς στη Γαλλία- για να συνεχίσει το εκπληκτικό φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει την ομάδα του με μία αλλαγή σε σχέση με το ματς του Βελοντρόμ. Ο σκόρερ του πρώτου ματς, Ομάρ Ελ Καντουρί, αυτή τη φορά ξεκινάει βασικός στους Θεσσαλονικείς, παίρνοντας τη θέση του Τσιγγάρα. Ο Αουγκούστο θα αγωνιστεί στο πλευρό του Κούρτιτς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Ντόουγκλας, Κούρτιτς, Άντριγια Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Άκπομ

Στον πάγκο: Ταλιχμανίδης, Ζίβκοβιτς, Μιχάι, Μουργκ, Τέιλορ, Σίντκλεϊ, Σβαμπ, Μίτριτσα, Τσόλακ, Φιλίπε Σοάρες, Τσιγγάρας.

#Starting11 Our starting line up for the game against @OM_Officiel at Toumba Stadium #PAOKOM #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/3i5aPOozLA