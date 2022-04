Ο Ομάρ Ελ Καντουρί είχε δηλωθεί για να ξεκινήσει βασικός στο ΠΑΟΚ – Μαρσειγ, αλλά τελικά έμεινε εκτός αναμέτρησης. Η ενημέρωση των Θεσσαλονικέων.

Σύμφωνα και με όσα έγιναν γνωστά από το ποστάρισμα του ΠΑΟΚ, ο Ομάρ Ελ Καντουρί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των παικτών. Μάλιστα, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με δάκρυα στα μάτια.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβαλε στη θέση του απογοητευμένου Μαρονινού τον Τσιγγάρα.

#BreakingNews @OEKaddouri will not start due to an injury during the warm up. #Tsingaras is in the starting line up! #PAOKOM #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/zVoUrWSHZ2