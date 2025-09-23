Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Πέλκα η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά» για το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χωρίς απρόοπτα η αποστολή του ΠΑΟΚ
Ο Δημήτρης Πέλκας κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Δημήτρης Πέλκας κόντρα στον Παναιτωλικό/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Δημητρης Πέλκας θα είναι ο μοναδικός παίκτης που θα απουσιάζει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) στη Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι σχεδόν πλήρης κόντρα στους ισραηλινούς και στοχεύει να μπεί με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ελπίζει πως η απουσία του Δημήτρη Πέλκα δεν θα στοιχίσει, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, σίγουρα θα βοηθούσε με την εμπειρία του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης

