Η Ομόνοια κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κύπρου για 22η φορά στην ιστορία της

Η Ομόνοια κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα της Κύπρου μετά τη νίκη με 3-0 κόντρα στον Άρη Λεμεσού. Η ομάδα της Λευκωσίας επέστρεψε στην κορυφή της χώρας μετά από τη σεζόν 2020/21.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των πλέι οφ του πρωταθλήματος Κύπρου η Ομόνοια κατάφερε να είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια αποδεικνύοντας την υπεροχή της τη φετινή σεζόν.

Τάνκοβιτς, Εμαέ (2 γκολ) ήταν οι σκόρερ της κυπριακής ομάδας στη νίκη τίτλου, που έφερε την ομάδα του Μπεργκ στο +16 από τη δεύτερη ΑΕΚ Λάρνακας.

Αυτό είναι το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ομόνοιας με το ΑΠΟΕΛ να είναι ο μόνος σύλλογος της χώρας που έχει περισσότερες κατακτήσεις (29).

Στην ομάδα της Λευκωσίας αγωνίζονται οι Τάσος Χατζηγιοβάνης, Φώτης Κίτσος και Γιάννης Μασούρας.