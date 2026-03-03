Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Με πολλές απουσίες κόντρα στην Κηφισιά, αιμάτωμα στη φτέρνα ο Κένι

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής προστέθηκε στη λίστα απουσιών του Δικεφάλου
Ο Κένι
Ο Κένι εκτελεί πλάγιο σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της Super League (04/03/26, 20:00) στη Νίκαια και ο Κένι προστέθηκε στις απουσίες του Λουτσέσκου, καθώς έχει αιμάτωμα στη φτέρνα.

Η κατάσταση του Κένι δεν εμπνέει ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Κηφισιά, από το οποία θα απουσιάσουν επίσης οι Τάισον, Παβλένκα, Πέλκας, Μεϊτέ. Ο Ντεσπόντοφ έβγαλε μέρος του προγράμματος και πιθανότατα δεν θα ακολουθήσει την αποστολή.

Ο Λόβρεν έχει επιστρέψει από χθες (02/03/26) στις προπονήσεις του δικεφάλου και εκτός απροόπτου θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. 

Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη νίκη στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League για να φτάσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ στη βαθμολογία και να προκύψει τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
138
124
65
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo