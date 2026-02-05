Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Με Ζαφείρη η ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου

Εκτός Τσάλοφ, Σάστρε και Ιβανούσετς
Ο Ζαφείρης
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

O ΠΑΟΚ κατέθεσε τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Europa League απέναντι στη Θέλτα (19 και 26 Φεβρουαρίου) για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε στη λίστα τους τρεις νεοαποκτηθέντες, Χρήστο Ζαφείρη, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες. Αντίθετα, εκτός λίστας τέθηκαν οι Φεντόρ Τσάλοφ (δανεικός στην Καϊσερίσπορ), Ζόαν Σάστρε και Λούκα Ιβανούσετς (τραυματίας εδώ και καιρό).

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
102
102
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo