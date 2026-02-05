ΠΑΟΚ: Με Ζαφείρη η ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου

O ΠΑΟΚ κατέθεσε τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Europa League απέναντι στη Θέλτα (19 και 26 Φεβρουαρίου) για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε στη λίστα τους τρεις νεοαποκτηθέντες, Χρήστο Ζαφείρη, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες. Αντίθετα, εκτός λίστας τέθηκαν οι Φεντόρ Τσάλοφ (δανεικός στην Καϊσερίσπορ), Ζόαν Σάστρε και Λούκα Ιβανούσετς (τραυματίας εδώ και καιρό).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.