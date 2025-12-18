Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος ο Ζίβκοβιτς

Τα νεότερα για τους τραυματίες του Δικεφάλου του Βορρά
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12).

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπεία κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Δημήτρης Πέλκας έκανε ατομικό στο γήπεδο, οι Γιακουμάκης και Σάστρε βγήκαν για τρέξιμο στο γήπεδο ενώ οι Λόβρεν και Μιχαηλίδης έκαναν θεραπεία.

Την Παρασκευή (19.12) η ομάδα θα προπονηθεί στις 17:00.

Αθλητικά
