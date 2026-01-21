Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Με Κωνσταντέλια η τελευταία προπόνηση του «δικεφάλου» για το ματς στο Europa League

Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Έλληνα μεσοεπιθετικού στο ματς της Τούμπας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε προπόνηση του ΠΑΟΚ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε προπόνηση του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ευχάριστα νέα δέχθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ -παραμονές του εντός έδρας αγώνα με την Μπέτις- σχετικά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έδωσε το “παρών” στην πρόβα τζενεράλε του ΠΑΟΚ κι έτσι αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή του “δικεφάλου” για το ματς με την Μπέτις (22.01.2026, 19:45, newsit.gr).

Παρόλα αυτά, έχοντας χάσει τόσο την προπόνηση της Δευτέρας όσο και της Τρίτης, το ερωτηματικό για την ετοιμότητά του Κωνσταντέλια παραμένει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονταν, ο νεαρός άσος εκτιμάται ότι θα είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ, αλλά όχι στην 11άδα του αγώνα, κάτι που είχε αναφερθεί και από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε.

“Μοναδικός απόντας από την προπόνηση ο Λούκα Ιβανούσετς , που υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο” αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ.

Να αναφέρουμε ότι η προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία έγινε υπό έντονη βροχόπτωση. 

Αθλητικά
