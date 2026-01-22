ΠΑΟΚ – Μπέτις: Με Πέλκα η ενδεκάδα του Δικεφάλου, στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League (22/01/26, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη βασική ενδεκάδα.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν άρρωστος μέσα στη βδομάδα (είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Super League με τον ΟΦΗ) και έκανε μόλις μία προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Μπέτις και ο Λουτσέσκου αποφάσισε να βάλει στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τον Πέλκα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκες, Ντεόσα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ρουιμπάλ, Γκαρθία, Άβιλα.