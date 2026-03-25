ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson 100-87: Νίκη με κατοστάρα για τους Θεσσαλονικείς στη GBL

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 100-87 τη Μύκονο Betsson στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της GBL στο Παλατάκι και ανέβηκε στις 12 νίκες.

Οι Ντίμσα, Μουρ και Ομορούγι ήταν οι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μύκονο Betsson σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και με τις άμυνες να μην έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Λιθουανός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, με τον Μουρ να ακολουθεί με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Ομορούγι έκανε πολλές εντυπωσιακές φάσεις και είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Για τη Μύκονο Betsson κορυφαίους ήταν ο Άπλμπι, που βρέθηκε κοντά στο double double, μιας και είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Χέσον ήταν ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων με 18 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετοί για να απειλήσουν τους γηπεδούχους.

Ο «δικέφαλος» έσπασε ένα αρνητικό σερί τριών αγώνων στη GBL, καθώς είχε ηττηθεί απο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Περιστέρι Betsson. Πλέον, είναι στην 4η θέση με ρεκόρ 12-7 και απέχει τρεις νίκες από την τρίτη ΑΕΚ. Η Μύκονος Betsson είναι 7η με ρεκόρ 8-13.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Ταϊρί 9 (2/3 δίποντα, 5/5 βολές), Κόνιαρης 12 (4/7τρίποντα), Περσίδης 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπέβερλι 6 (2/9 τρίποντα), Μουρ 19 (7/10 δίποντα, 5/6 βολές), Άλεν 7 (3/5 δίποντα, 1/2 βολές), Σλαφτσάκης, Ομορούγι 22 (8/12 δίποντα, 1/2 βολές), Ζάρας, Ιατρίδης, Φίλιος, Ντιμσά 22 (2/5δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές).

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 17 (4/10 τρίποντα, 5/6 βολές), Σιδηροηλίας 2 (1/3 δίποντα), Χέσον 18 (4/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπριγκς 11 (5/10δίποντα, 1/2 βολές), Κάναντι 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές), Κινγκ 16 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/3 βολές), Μουρ 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές), Καβαδάς, Γερομίχαλος 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 6 (2/2 τρίποντα).