ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ τέσσερις στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στους Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς.

Μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα και θέλει τη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super Leaague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στην τακτική, οικογενειακό δίτερμα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Οι Ιβανούσετς, Πέλκας, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Όπως συνηθίζεται τους τελευταίους μήνες, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, έχοντας στη διάθεσή του, όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.