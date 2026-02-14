Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ τέσσερις στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στους Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς.

Μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα και θέλει τη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super Leaague.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στην τακτική, οικογενειακό δίτερμα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Οι Ιβανούσετς, Πέλκας, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Όπως συνηθίζεται τους τελευταίους μήνες, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, έχοντας στη διάθεσή του, όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
99
90
88
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1: Δεύτερη σερί εντυπωσιακή νίκη για τους Αγρινιώτες, στην προτελευταία θέση οι Αρκάδες
Οι Αγρινιώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη παραμονής, την ώρα που οι Αρκάδες δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας
Ο Ματσάν του Παναιτωλικού
Newsit logo
Newsit logo