ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου 2-0: Σόου Κωνσταντέλια στην Τούμπα και πανηγυρική πρόκριση στα προκριματικά του Europa League

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ντινάμο Κιέβου και στη ρεβάνς των προκριματικών του Europa League και με το 2-0 στην Τούμπα, πήρε πανηγυρική πρόκριση στην επόμενη φάση, χάρη σε ένα φοβερό σόου του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Μετά τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο ματς, ο ΠΑΟΚ νίκησε για δεύτερη φορά τη Ντινάμο Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και βρέθηκε πιο κοντά στο στόχο της League Phase.

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Οι Θεσσαλονικείς είχαν σε τρομερή βραδιά το μεγάλο τους αστέρι, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει δύο πανέμορφα προσωπικά γκολ, για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του και να δεχθεί την αποθέωση στην Τούμπα.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και είχε μία πρώτη καλή στιγμή στο 6′ με κεφαλιά του Χατζηδιάκου μετά από κόρνερ, στα χέρια του τερματοφύλακα της Ντιναμό Κιέβου.

Οι Ουκρανοί απάντησαν με ένα καλό αλλά άστοχο σουτ του Πονομαρένκο, σε ένα “ανοιχτό” πρώτο τέταρτο στην αναμέτρηση της Τούμπας. Στη συνέχεια όμως, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει μακριά από την εστία τους φιλοξενούμενους, παίρνοντας ελάχιστα ρίσκα ο ίδιος, έχοντας και το υπέρ του 3-2 από τον πρώτο αγώνα.

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Μία κεφαλιά του Πονομαρένκο και ένα μακρινό σουτ του Μπράζκο ήταν οι μόνες καλές στιγμές για τη Ντινάμο Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να έχει πολλές ημιτελείς φάσεις, μέχρι να βάλει τη “σφραγίδα” του ο Κωνσταντέλιας.

Στο 45ο λεπτό του αγώνα, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρήκε για πρώτη φορά χώρο έξω από την περιοχή των Ουκρανών και με ένα υπέροχο πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς.

Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια συνεχίζει όμως το προσωπικό του σόου και στο δεύτερο μέρος. Στο 48ο λεπτό, ο “μάγος” του ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή της Ντινάμο, αλλά με ένα απίθανο σλάλομ, πέρασε δύο αντιπάλους του και πλάσαρε ιδανικά, για το 2-0 υπέρ της ομάδας του.

Το δεύτερο γκολ ανάγκασε τους Ουκρανούς να βγουν στην επίθεση, αλλά “απείλησαν” τον ΠΑΟΚ κυρίως με μακρινά σουτ. Στο 61′ είχαν δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ και κόντρα στον Μιχαηλίδη, ενώ ο Μπράζκο δύο φορές δοκίμασε τα πόδια του, αναγκάζοντας την πρώτη τον Παβλένκα σε δύσκολη απόκρουση και “σημαδεύοντας” το δοκάρι τη δεύτερη.

Το γκολ δεν ήρθε όμως για τους Ουκρανούς, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει εύκολα τη δεύτερη νίκη του στα προκριματικά του Europa League και να παίρνει με συνολικό σκορ 5-2, την πρόκριση στον 3ο γύρο της διοργάνωσης.