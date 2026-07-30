Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου 2-0 Τελικό: Άνετη πρόκριση για τους Θεσσαλονικείς στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Δύο «μαγικά» γκολ του Κωνσταντέλια διαμόρφωσαν το σκορ στη ρεβάνς της Τούμπας
ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου
Europa League
2ος προκριματικός γύρος
2 - 0
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα και μετά τη νίκη του με 3-2 και στο πρώτο παιχνίδι, πήρε με πανηγυρικό τρόπο το “εισιτήριο” για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

22:40 | 30.07.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:40 | 30.07.2026

Με "όργια" του Κωνσταντέλια, που πέτυχε δύο καταπληκτικά γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τη Ντινάμο Κιέβο στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2, πήρε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

22:39 | 30.07.2026
Τέλος στο ματς!
22:37 | 30.07.2026
90+4'
Ευκαιρία για τη Ντινάμο

Ο Σαπαρένκο έκανε το γύρισμα και το πλασέ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Παβλένκα έπεσε και μπλόκαρε για τον ΠΑΟΚ

22:36 | 30.07.2026
90+2'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Μύθου έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή και έκανε το δυνατό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

22:34 | 30.07.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:28 | 30.07.2026
88'

Άστοχη κεφαλιά του Πονομαρένκο μετά από κόρνερ για τη Ντινάμο

22:25 | 30.07.2026
84'
Στο πόδι η Τούμπα!

Αλλαγή για τον Κωνσταντέλια, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ! Ο Πέλκας πέρασε στη θέστουγιατατελευταίαλεπτά

22:24 | 30.07.2026
Το δεύτερο δοκάρι της Ντινάμο!
22:24 | 30.07.2026
79'

Καλό σουτ του Μπάμπα από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε

22:20 | 30.07.2026

Συνεχίζεται πάλι το ματς

22:20 | 30.07.2026

Cooling Break στην Τούμπα

22:20 | 30.07.2026
Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη
22:18 | 30.07.2026
Το πρώτο δοκάρι της Ντινάμο νωρίτερα
22:15 | 30.07.2026
71'
Νέο δοκάρι για τη Ντινάμο!

Ο Μπράζκο έκανε φοβερό σουτ από μακριά, με την μπάλα να σταματάει στη "ρίζα" του δοκαριού του ΠΑΟΚ

22:11 | 30.07.2026
69'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μιχαηλίδη από πολύ μακριά, με τον Σούρκις να αποκρούει όμως με δυσκολία

22:10 | 30.07.2026
65'
Ευκαιρία για τη Ντινάμο!

Καλό σουτ του Μπράζκο από μακριά, ο Παβλένκα έδιωξε με δυσκολία

22:07 | 30.07.2026

Η Ντινάμο Κιέβου έχει πάρει πλέον μέτρα στο γήπεδο και πιέζει για ένα γκολ, καθώς βρίσκεται με τρία γκολ πίσω από τον ΠΑΟΚ για την πρόκριση

22:01 | 30.07.2026
61'
Δοκάρι για τη Ντινάμο!

Από εκτέλεση φάουλ από αριστερά, η μπάλα βρήκε στον ώμο του Μιχαηλίδη και κατέλξε στο οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ

22:00 | 30.07.2026
Το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια!
22:00 | 30.07.2026
55'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς έκανε δυνατό σουτ από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

21:53 | 30.07.2026
48'

Τρομερή ενέργεια από τον Κωνσταντέλια, που πέρασε δύο παίκτες και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

21:52 | 30.07.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:51 | 30.07.2026
47'

Ο Ρεντούσκου πήρε την κεφαλιά, αλλά χωρίς δύναμη, έφθασε εύκολα στα χέρια του Παβλένκα

21:50 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:41 | 30.07.2026
Το γκολ του Κωνσνταντέλια!
21:33 | 30.07.2026

Η γκολάρα του Κωνσταντέλια ξύπνησε την Τούμπα, μετά από ένα "φτωχό" πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον προβάδισμα 2 τερμάτων στο συνολικό σκορ για την πρόκριση κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου.

21:33 | 30.07.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
21:33 | 30.07.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:31 | 30.07.2026
45'

Φάση διαρκείας στην περιοχή της Ντινάμο, με τον Κωνσταντέλια να την ολοκληρώνει με ένα άπιαστο πλασέ έξω από την περιοχή, για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

21:31 | 30.07.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:30 | 30.07.2026
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τάισον βρέθηκε σε θέση για σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του ήταν χωρίς πολύ δύναμη, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Ντινάμο

21:27 | 30.07.2026
44'

Ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να βρει τον Ζίβκοβιτς στην αντεπίθεση

21:26 | 30.07.2026
40'

Φάση για πέναλτι στον Κωνσταντέλια, αλλά υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

21:25 | 30.07.2026

Συμπληρώνονται 40 λεπτά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να μην παίρνει πολλά ρίσκα στο ματς, έχοντας και το πλεονέκτημα της νίκης στον πρώτο αγώνα, αλλά και η Ντινάμο δεν έχει "απειλήσει" ουσιαστικά την εστία του

21:22 | 30.07.2026
Νωρίτερα μία καλή στιγμή για την Ντινάμο
21:22 | 30.07.2026
37'

Μακρινό σουτ του Μπράζκο, η μπάλα άουτ για την Ντινάμο

21:18 | 30.07.2026
35'

Κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο που έκοψε μία επικίνδυνη φάση για τον ΠΑΟΚ

21:18 | 30.07.2026

Συνεχίζεται το παιχνίδι

21:16 | 30.07.2026
21:16 | 30.07.2026

Cooling break στην Τούμπα, καθώς η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και αυτή την ώρα

21:14 | 30.07.2026
29'
Ευκαιρία για την Ντινάμο!

Ο Πονομαρένκο πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μετά από σέντρα από δεξιά, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Παβλένκα

21:10 | 30.07.2026
27'

Αρκετά λάθη από τον Τάισον, με τον Κωνσταντέλια να είναι καλά κλεισμένος στο ξεκίνημα του αγώνα και να έχει ακουμπήσει ελάχιστα την μπάλα

21:10 | 30.07.2026
23'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά τα πρώτα λεπτά

21:00 | 30.07.2026
20:57 | 30.07.2026
14'

Μύθου και Τάισον δεν κατάφεραν να τελειώσαν καλά μία... υποσχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ

20:53 | 30.07.2026
20:53 | 30.07.2026
7'

Ωραίο πλασέ του Πονομαρένκο για τν Ντινάμο Κιέβου, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

20:51 | 30.07.2026
6'

Πρώτο κόρνερ και πρώτη τελική στην εστία για τον ΠΑΟΚ, με την κεφαλιά του Χατζγδιάκου να είναι όμως αδύναμη

20:48 | 30.07.2026
5'

O ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα

20:46 | 30.07.2026
20:45 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:44 | 30.07.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:39 | 30.07.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:38 | 30.07.2026

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει την πρόκριση, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ

20:37 | 30.07.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με την αναμέτρηση να έχει κανονικά και VAR

20:34 | 30.07.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θυμιάνης, Μπέρδος, Χατσίδης, Λύρατζης, Μπαταούλας.

Ντινάμο Κιέβου: Νέσερετ, Ολκόβι, Γιαρμολένκο, Πιχάλονοκ, Σαπαρένκο, Κορόμποφ, Ρουμπνίτσκι, Καμπάγεφ, Μαλίς, Γκερέρο, Μπιλοβάρ, Μουνγκουένγκουε

20:34 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα της Ντινάμο Κιέβου

Σούρκις, Σιτς, Μικάβκο, Κεντζιόρα, Τιαρέ, Μπράζκο, Λόνβικ, Μπουγιάλσκι, Ρεντούσκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο

20:33 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου

20:33 | 30.07.2026
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση στον ώμο ο Τάχα Άλι
Αμφίβολος για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου
20:32 | 30.07.2026

Μοναδικό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματισμός του Τάχα Άλι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Σουηδός εξτρέμ υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα

20:31 | 30.07.2026

Μετά τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς του και να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

20:31 | 30.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα

20:31 | 30.07.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
114
104
62
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo