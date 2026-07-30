ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου 2-0 Τελικό: Άνετη πρόκριση για τους Θεσσαλονικείς στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τάισον βρέθηκε σε θέση για σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του ήταν χωρίς πολύ δύναμη, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Ντινάμο