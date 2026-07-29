Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Σιλβέν Φρανσίσκο

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε! Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έφυγε από τη Βιλερμπάν και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκτήσει τον Γάλλο γκαρντ, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μετά από μία τρομερή σεζόν με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν περιζήτητος στη Euroleague, αλλά προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, κλείνοντας στη γαλλική ομάδα με “πλουσιοπάροχο” συμβόλαιο, πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του.

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Κάποια οικονομικά ζητήματα στη Βιλερμπάν όμως, άνοιξαν την… πόρτα στον Παναθηναϊκό και οι “πράσινοι” είχαν την ευκαιρία να… κλέψουν τον 28χρονο Γάλλο γκαρντ, που διεκδίκησε το βραβείο του MVP της Euroleague την περασμένη σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσέφερε ένα εκατομμύριο ευρώ στη γαλλική ομάδα για να ανάψει άμεσα το “πράσινο φως” για την αποχώρηση του Φρανσίσκο και “έκλεισε” τον ίδιο με ένα ποσό της τάξης των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια.

Ο Γάλλος γκαρντ “ψήθηκε” με την προοπτική του Παναθηναϊκού και εξαιτίας της… γαλλική παροικίας με Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε, με αποτέλεσμα να δεχθεί λιγότερα από τα “τρελά” λεφτά που του είχε προσφέρει αρχικά η Βιλερμπάν και έφθαναν τα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου θα επιστρέψει έτσι στην Ελλάδα, αλλά μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν με τη Ζαλγκίρις, με την οποία είχε 16,5 πόντους, και 6,5 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague.