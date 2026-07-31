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Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων στο Conference League

Γνωστή έγινε και η ώρα της ρεβάνς των δύο ομάδων στη Βουλγαρία
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο Conference League (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και η UEFA ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των δύο αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων.

Όπως ήταν εξ αρχής γνωστό, ένα “κόλλημα” με την έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή των δύο αγώνων με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη -όπως συνηθίζεται στο Conference League- και έτσι το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και η ρεβάνς στη Βουλγαρία, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026.

Οι “πράσινοι” θα ψάξουν τη δεύτερη πρόκρισή τους στα προκριματικά του Conference League, για να βρεθούν ένα “βήμα” μακριά από τη League Phase της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Σοφίας 
Τετάρτη 5 Αυγούστου, 21:30

ΤΣΣΚΑ 1948 Σοφίας – Παναθηναϊκός 
Τρίτη 11 Αυγούστου, 20:30

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