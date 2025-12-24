ΠΑΟΚ: Ο Άρης Λεμεσού στις ομάδες που θέλουν τον Φίοντορ Τσάλοφ

Ο Φίοντορ Τσάλοφ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον ΠΑΟΚ και αρκετές ομάδες φέρονται να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ρώσου επιθετικού, τον Ιανουάριο.

Ο Τσάλοφ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου και σύμφωνα με τον ρωσικό Τύπο, εκτός από το ενδιαφέρον των Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τον παίκτη θέλουν και ομάδες από το τουρκικό και κυπριακό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, η κυπριακή ομάδα, η οποία ενδιαφέρεται για τον Τσάλοφ είναι ο Άρης Λεμεσού, ο οποίος θα έχει επαφές με τον ΠΑΟΚ για την απόκτησή του.

Την περίπτωση του Ρώσου επιθετικού φαίνεται ότι παρακολουθούν και από την Τουρκία, χωρίς όμως να γίνει αναφορά σε όνομα ομάδας.