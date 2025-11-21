ΠΑΟΚ: Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης αναλαμβάνει την ΚΑΕ μετά την έγκριση της ΕΕΑ

Σημαντική μέρα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς η ΕΕΑ (Επιτροπη Επαγγελματικού Αθλητισμού) ενέκρινε το φάκελο που είχε στείλει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πλέον θα μπορεί να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.

Η επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα έγγραφα που είχε αποστείλει η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη έκρινε ότι η εταιρεία που έχει ιδρύσει για την είσοδο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.

Οι μετοχές του Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), του Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και του Ηλία Βολίδη (5,43%) εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα περάσουν στα χέρια του Μυστακίδη, που θα γίνει άμεσα μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τους φιλάθλους της ομάδας να γενίζουν με ελπίδα για τη συνέχεια του συλλόγου.