Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εκτός με Παναθηναϊκό και Άρη

Δεν ήταν ευχάριστα τα νέα από τη μαγνητική που υποβλήθηκε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν γνωστό ότι θα κάνει μαγνητική και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα απουσιάσει δεδομένα από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (04/02/26, 20:30) και Άρη (08/02/26, 19:00) για τη Super League.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Κωνσταντέλια δικαολόγησαν τις μυϊκές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει και σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Ο ΠΑΟΚ έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα να διαχειριστεί, καθώς έχει τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το παιχνίδι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, ανάμεσα στα παιχνίδια με τους πράσινους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
145
118
110
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo