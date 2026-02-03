ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εκτός με Παναθηναϊκό και Άρη

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν γνωστό ότι θα κάνει μαγνητική και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα απουσιάσει δεδομένα από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (04/02/26, 20:30) και Άρη (08/02/26, 19:00) για τη Super League.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Κωνσταντέλια δικαολόγησαν τις μυϊκές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει και σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Ο ΠΑΟΚ έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα να διαχειριστεί, καθώς έχει τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το παιχνίδι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, ανάμεσα στα παιχνίδια με τους πράσινους.