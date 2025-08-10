Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποχαιρέτησε την Κρουζ Αζούλ και έρχεται στην Θεσσαλονίκη για υπογραφές

Πάνω από τρία εκατομμύρια θα κοστίσει ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή στους «ασπρόμαυρους»
Ο Γιώργος Γιακουμάκης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
Ο Γιώργος Γιακουμάκης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας / REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Θέμα ωρών είναι η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Έλληνας επιθετικός θα αφήσει την Κρουζ Αζούλ και το Μεξικό για να φορέσει τα ασπρόμαυρα.

Όπως αναφέρουν μεξικανικά δημοσιεύματα, ο Γιώργος Γιακουμάκης θα έρθει στη χώρα μας αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το του συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία μεταξύ των «ασπρόμαυρων» και της Κρουζ Αζούλ αφορά μονοετή δανεισμό, με το κόστος να ανέρχεται στα δυο εκατομμύρια ευρώ. Από τη πλευρά του ο ποδοσφαιριστής θα αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της ομάδας. Μάλιστα ο ίδιος θα λάβει 800.000 ευρώ λιγότερα από τα χρήματα που έπαιρνε στο Μεξικό!

Ο ΠΑΟΚ ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τη γραμμή κρούσης του με έναν έμπειρο επιθετικό, ενισχύοντας παράλληλα το ελληνικό στοιχείο στον σύλλογο.

