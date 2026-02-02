ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας θα κάνει μαγνητική, αγωνία ενόψει Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό (04/02/26, 20:30) και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της ομάδας.

Ο Κωνσταντέλιας, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (03/02/26) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος στο δεξιό δικέφαλο και να γίνει γνωστό αν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιβανούσετς συνέχισε την θεραπεία του και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι εκτός αποστολής για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ανήκει στο παρελθόν. Ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα, που έφερε ένα ακόμα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα. Επόμενη πρόκληση, ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι παίκτες που βρέθηκα στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ομάδα των Σερρών ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Την Τρίτη (03.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα».