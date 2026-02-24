«Μισός» ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα: Νοκ άουτ και ο Τάισον

Με τεράστια προβλήματα θα ταξιδέψει στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Θέλτα για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από τη Θέλτα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην Τούμπα και θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή στον επαναληπτικό στην Ισπανία για να πάρει το εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης.

Στη δύσκολη προσπάθειά του, όμως, ο Δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί “μισός”, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά προβλήματα.

Από την ασπρόμαυρη αποστολή κόπηκαν αρκετοί από τους πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, με τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Πέλκα να κάνουν ατομικό πρόγραμμα, τους Μέιτε, Λόβρεν, Τάισον και Παβλένκα να υποβάλλονται σε θεραπεία και τον Ζίβκοβιτς να είναι εκτός μάχης λόγω τιμωρίας.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Κένι , Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης , Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ , Μύθου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

“H ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι αφιερωμένο στην τακτική και τη φυσική κατάσταση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Μεϊτέ , Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Τάισον , ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό. Οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς .

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Κένι , Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης , Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ , Μύθου .

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα αναχωρεί για Βίγκο. Την Τετάρτη (25.02) θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών”, αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του ΠΑΟΚ.