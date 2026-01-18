ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» νίκησε και πάτησε στην κορυφή με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χατσίδη

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ με 3-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, με τον Χατσίδη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, μιας και είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του.

Ο Χατσίδης είχε το σουτ που οδήγησε στην ασταθή απόκρουση του Χριστογεώργου στο πρώτο γκολ και έκανε ασίστ στα δύο επόμενα τέρματα του ΠΑΟΚ, που έφεραν τη σημαντική νίκη επί του ΟΦΗ και την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπακό.

Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Μεϊτέ στο πρώτο μέρος που γύρισε το πόδι του και ανάγκασε τον Λουτσέσκου να κάνει αλλαγή, με τον Καμαρά να τον αντικαθιστά και να υπάρχει αγωνία στις τάξεις του Δικεφάλου για την κατάσταση του 31χρονου μέσου ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη σεζόν.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» το παιχνίδι από νωρίς, αφού κατάφερε στο πρώτο μέρος να πάρει προβάδισμα τριών γκολ. Μέχρι το 18′ που ο Πέλκας άνοιξε το σκορ δεν υπήρχε κάποια πολύ μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση.

Ο Πέλκας εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Χριστογεώργου στο σουτ του Χατσίδη και με πλασέ από πλάγια θέση έκανε το 1-0 στο παιχνίδι της Τούμπας.

Ο Ζαφείρης στο 25′ απείλησε για τον ΠΑΟΚ, αφού μετά από δυνατή σέντρα του Τάισον η μπάλα κατέληξε στον Έλληνα μέσο και με σουτ έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Χριστογεώργο να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 40′ ο Δικέφαλος συνεργάστηκε πολύ ωραία για να φτάσει η μπάλα στον Χατσίδη που την έδωσε στον Τάισον, ο οποίος πέρασε τους αντιπάλους του και πλάσαρε τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ για να κάνει το 2-0, μία μέρα μετά τα γενέθλιά του.

Ο Χατσίδης συνέχισε να είναι πρωταγωνιστής και στο 43′ έκανε ωραία ενέργεια και πάσα στον Γιακουμάκη που «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα για να κάνει το 3-0 και να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Δικεφάλου.

Σε όλο το δεύτερο μέρος καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, καθώς και οι δύο προπονητές διαχειρίστηκαν την κατάσταση, αφού το εύρος του σκορ δεν επέτρεπε σε κανέναν εκ των δύο να ρισκάρουν. Μόνο μία κεφαλιά του Σάστρε στο 89′ μπορεί να θεωρηθεί ευκαιρία, η οποία πέρασε λίγο δίπλα από την εστία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης (88′ Σάστρε), Μεϊτέ (27′ Καμαρά), Χατσίδης (88′ Γερεμέγεφ), Πέλκας (72′ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (72′ Μύθου).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας (46′ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης (69′ Καινουργιάκης), Αποστολάκης (90′ Χνάρης), Καραχάλιος, Σενγκέλια (82′ Νέιρα), Σαλσίδο, Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης).