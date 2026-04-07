ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Κυκλοφόρησαν τα τελευταία εισιτήρια για τους οπαδούς των Κρητικών

Ο ΟΦΗ συνεχίζει τη “μάχη” του στα πλέι οφ των θέσεων 5-8 στη Super League, αλλά ετοιμάζεται και για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου οι οπαδοί του έχουν αρχίσει να εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι πρώτες θύρες έχουν γεμίσει από τους οπαδούς του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι Κρητικοί ενημέρωσαν ότι κυκλοφορούν πλέον και τα τελευταία εισιτήρια που έχει στη διάθεσή της η ομάδα, για το μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

“Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι είναι πλέον διαθέσιμα τα εισιτήρια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4), τα οποία αντιστοιχούν στις θύρες 53-54 & 55-56 του Πανθεσσαλικού σταδίου, στην τιμή των 20 ευρώ έκαστος.

Η διάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας (oficretefc.com), μέχρι εξάντλησής τους.

Δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 , οι κάτοχοι εισιτηρίου στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στο Betsson Super Cup και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου της σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26).”.