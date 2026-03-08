ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2: Ο «δικέφαλος» πήρε το θρίλερ και κλείδωσε το ντέρμπι των «αιωνίων» στα ημιτελικά της Volley League

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της Volley League με 3-2 σετ (25-15, 15-25, 29-27, 15-25, 15-9) και πήρε οριστικά την τρίτη θέση στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Καλαμάτα και μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού θα έχουμε ντέρμπι «αιωνίων» στα ημιτελικά της Volley League για μία θέση στο μεγάλο τελικό.

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον Μίλωνα που τερμάτισε στην δεύτερη θέση της διοργάνωσης. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Η βαθμολογία της πρώτης τετράδας

Παναθηναϊκός 43β. (14 νίκες)

ΑΟΝΣ Μίλων 42β. (15 νίκες)

ΠΑΟΚ 36β. (14 νίκες)

Ολυμπιακός 36β. (11 νίκες)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΑΟΝΣ Μίλων – ΠΑΟΚ