ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2: Ο «δικέφαλος» πήρε το θρίλερ και κλείδωσε το ντέρμπι των «αιωνίων» στα ημιτελικά της Volley League

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της Volley League με 3-2 σετ (25-15, 15-25, 29-27, 15-25, 15-9) και πήρε οριστικά την τρίτη θέση στη βαθμολογία.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Καλαμάτα και μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού θα έχουμε ντέρμπι «αιωνίων» στα ημιτελικά της Volley League για μία θέση στο μεγάλο τελικό.
Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον Μίλωνα που τερμάτισε στην δεύτερη θέση της διοργάνωσης. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις τρεις νίκες.
Η βαθμολογία της πρώτης τετράδας
Παναθηναϊκός 43β. (14 νίκες)
ΑΟΝΣ Μίλων 42β. (15 νίκες)
ΠΑΟΚ 36β. (14 νίκες)
Ολυμπιακός 36β. (11 νίκες)
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
ΑΟΝΣ Μίλων – ΠΑΟΚ