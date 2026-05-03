Παρακολουθήστε live το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Μονόδρομος η νίκη για τους Πειραιώτες στη μάχη που δίνουν με την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός live για τα πλέι οφ της Super League
Ο Ελ Κααμπί σημειώθηκε σε θέση οφσάιντ
Ο Κωνσταντέλιας κινήθηκε μέσα στην περιοχή, έδωσε στον Ζίβκοβιτς και εκείνος με ωράιο διαγώνιο πλασέ έκανε το 2-1
Κεφαλιά του Ρέτσου, λίγο άουτ η μπάλα
Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και πολιορκεί την εστία του ΠΑΟΚ
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
45' Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος
45΄ Κίτρινη κάρτα και στον Ζαφείρη
42' Κίτρινη κάρτα για τον Ορτέγκα
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να γίνει απειλητικός και να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο
Έπειτα από ασίστ του Τσικίνιο, ο Ελ Κααμπί κάνει αμαρκάριστος από κοντά το 1-1 με κεφαλιά. Η φάση ξεκίνησε από μεγάλο λάθος του Κένι
Νωρίτερα, ο Τζολάκης έδειξε να έχει ενοχλήσεις
25' Κεφαλιά του Κοστίνια, η μπάλα άουτ
Ο Γερεμέγεφ βγήκε απέναντι στον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να τον κερδίζει
Σουτ του Ελ Κααμπί μέσα από την περιοχή, είχε αντίδραση ο Παβλένκα
Σουτ του Μιχαηλίδη, ο Τζολάκης αποκρούει την μπάλα, ο Γερεμέγεφ παίρνει το ριμπάουντ και κάνει το 1-0 από κοντά
Προσπαθεί να ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ
Κεφαλιά του Ελ Κααμπί, άουτ η μπάλα
Σουτ του Μαρτίνς, έδιωξε δύσκολα ο Παλβένκα σε κόρνερ
Ο Τσικίνιο είχε μεγάλη ευκαιρία μετά από κλέψιμο, αλλά το σουτ του σταμάτησε στον Κεντζιόρα!
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής: Σότσα
Βοηθοί: Τριντσιέρι, Φοντάνι
4ος: Βεργέτης
VAR: Παϊρέτο
AVAR: Φουρνεάου
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στις 21:00, το άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής
Φέτος έχουν παίξει τρεις φορές μεταξύ τους ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στην Τούμπα, ο Δικέφαλος επικράτησε 2-1 στις 5 Οκτωβρίου.
Στις 14 Ιανουαρίου οι δύο τους αναμετρήθηκαν στο Καραϊσκάκης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Δικέφαλο να επικρατεί 2-0.
Τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι ήταν στις 8 Μαρτίου, με το ματς να λήγει 0-0 στο Νέο Φάληρο.
Ο Ολυμπιακός είναι στην 2η θέση με 61 πόντους στο -5 από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 58 και έχει μείνει στο -8
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Πέλκας, Μύθου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι
Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
