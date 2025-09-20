ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: «Μπλόκο» για το «δικέφαλο» στην Τούμπα, στην αγωνιστική του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού -για το Κύπελλο- ο ΠΑΟΚ απογοήτευσε ξανά, αυτή τη φορά μέσα στην Τούμπα, κόντρα στον Παναιτωλικό (0-0). “Έσπασε” το νικηφόρο σερί των Θεσσαλονικέων (10β.), που όμως ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αλλά με ματς περισσότερο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Την Κυριακή (21.09.2025, 21:00, Newsit.gr) το “αιώνιο” ντέρμπι. Τους 4 βαθμούς έφτασε η ομάδα του Αγρινίου, όλοι κερδισμένοι εκτός έδρας.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημά του, πλησιάζοντας με ευκολία τη μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού. Μάλιστα, απείλησε πρώτος στο 11′ με τον Σάστρε να δοκιμάζει το σουτ από δύσκολη γωνία και την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Τρία λεπτά μετά, ο ΡαζβάνΛουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Πέλκα να μην μπορεί να συνεχίσει στο ματς και τον αντικατέστησε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 19′ ο Τάισον βρήκε τον Κωνσταντέλια, αυτός έψαξε τον Γιακουμάκη στη μικρή περιοχή, αλλά ο Τσάβες τον σταμάτησε με ωραία επέμβαση. Το ματς έπεσε σε ρυθμό στη συνέχεια, με τον ΠΑΟΚ να χάνει την επιθετικότητά του και τον Παναιτωλικό να μην έρχεται σε δύσκολη θέση.

Στην μοναδική καλή στιγμή του Παναιτωλικού στο πρώτο ημίχρονο (38′), o Σιέλης δοκίμασε μια “βολίδα” λίγο μετά από το ημικύκλιο του κέντρου, με τον Παβλένκα να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ άρχισε και πάλι να ανεβάζει στροφές, αφού -πέρα από τον Τάισον- στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας άρχισε να μπαίνει και ο Κωνσταντέλιας. Οι Αγρινιώτες, όμως, άντεξαν στην πίεση που δέχθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την έναρξη της επανάληψης, ο ΠΑΟΚ πίεσε και έκλεισε τον Παναιτωλικό στα καρέ του. Στο 53′ ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά και ο Γιακουμάκης -θέλοντας να χριστεί ο ίδιος σκόρερ- έβγαλε την μπάλα πάνω στη γραμμή, σώζοντας τον Παναιτωλικό! Τρία λεπτά μετά και σε φοβερή εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ σε κλειστό χώρο, ο Οζντόεφ βρέθηκε απέναντι από τον Τσάβες, αλλά προτίμησε να… σιγουρέψει το γκολ δίνοντας στον Γιακουμάκη, ο οποίος με προβολή βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ο Παναιτωλικός δεχόταν… σφυροκόπημα στα καρέ του, αλλά στο 65′ είχε σημαντική στιγμή για να σκοράρει. Οι Αγρινιώτες έφυγαν στην κόντρα, ο Μίχαλακ έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ενκολόλο δεν μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά από κοντά τον Παβλένκα. Λίγο μετά (75′), οι φιλοξενούμενοι “πάγωσαν” την Τούμπα. Ο Παναιτωλικός έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Μπουχαλάκη να μοιράζει στον Μίχαλακ, εκείνος συνέκλινε και σούταρε με τον Παβλένκα να αποκρούει, αλλά ο Άλεξιτς πήρε το “ριμπάουντ” και σε κενή εστία άνοιξε το σκορ. Ο VAR Ευαγγέλου κάλεσε σε on field review τον Σιδηρόπουλο για πάτημα του Σιέλη στον Γιακουμάκη, πάνω στο κλέψιμο από το οποίο ξεκίνησε η αντεπίθεση κι έτσι ήρθε η ακύρωση του 0-1.

Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα μέχρι το τέλος του αγώνα, για να φτάσει στο γκολ της νίκης, τόσο με μακρινά σουτ, όσο και με ατομικές προσπάθειες. Στο 82′ το μαρκάρισμα του Γκαρθία στον Γιακουμάκη (τον κράτησε αγκαλιά από πίσω και τον βρήκε στον αστράγαλο) έκανε το VAR καλεί για ακόμα μια φορά τον Σιδηρόπουλο για έλεγχο και τον Έλληνα διαιτητή να αφήνει τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες.

Ο τερματοφύλακας Τσάβες του Παναιτωλικού συνέχισε μέχρι τέλους το εκπληκτικό του ματς, ήταν σταθερή αξία κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας του Αγρινίου και την οδήγησε σε αυτό το βαθμό μέσα στην Τούμπα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζουν τους ποδοσφαιριστές, μετά το σφύριγμα της λήξης. Αυτό ήταν και το πρώτο ματς στο οποίο ο Γιάννης Πετράκης -ως προπονητής του Παναιτωλικού- δεν γνώρισε την ήττα από τον “δικέφαλο”.