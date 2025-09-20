Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0 τελικό: «Γκέλα» για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα, κράτησαν το μηδέν οι Αγρινιώτες

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 4/4 στο πρωτάθλημα, ενώ ο Παναιτωλικός να επιστρέψει στα «τρίποντα»
Ο Τάισον κόντρα στον Παναιτωλικό
0 - 0
Τελικό
Ο Τάισον κόντρα στον Παναιτωλικό/ (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Παναιτωλικού στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super League, παρότι βρέθηκε στα τελευταία λεπτά να παίζει με παίκτη παραπάνω. Το παιχνίδι έμεινε στο 0-0 και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Ο Τσάβες κράτησε το μηδέν και οι φιλοξενούμενοι πήραν δεύτερο καλό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη, μετά τη νίκη κόντρα στον Άρη με 2-0. 

22:28 | 20.09.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:27 | 20.09.2025

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε κόντρα στον πολύ καλό αμυντικά και επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες πήραν δεύτερο καλό αποτέλεσμα φέτος στη Θεσσαλονίκη μετά τη νίκη στο «Κλ. Βικελίδης». 

22:26 | 20.09.2025
Λήξη στον αγώνα! ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0
22:24 | 20.09.2025
96'
Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση
22:22 | 20.09.2025
93'
Τρία λεπτά απομένουν για το φινάλε με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ασφυκτικά
22:21 | 20.09.2025
91'
Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:20 | 20.09.2025
91'
Κοντά στο γκολ ο Κετζιόρα

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ σούταρε έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

22:19 | 20.09.2025
90'
Ο Τσάβες μπλοκάρει το σουτ του Ντεσπότοφ
22:16 | 20.09.2025
86'
Τέσσερα λεπτά για τη συμπλήρωση του 90λεπτου
22:13 | 20.09.2025
84'
Τρομερή απόκρουση του Τσάβες

Ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ο Τσάβες εκτινάχτηκε για να απομακρύνει σε κόρνερ. 

22:11 | 20.09.2025
83'
Στο VAR ο Σιδηρόπουλος

Κόκκινη κάρτα στον Γκαρσία, για κράτημα πάνω στον Γιακουμάκη, με δέκα θα συνεχίσουν οι φιλοξενούμενοι

22:09 | 20.09.2025
Ο Σιδηρόπουλος την ώρα που ελέγχει το VAR για να ακυρώσει τελικά το γκολ του Άλεξιτς
Ο Σιδηρόπουλος ελέγχει το VAR/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
22:08 | 20.09.2025
80'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντεσπότοφ έκανε σέντρα ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τσάβες.

22:07 | 20.09.2025
78'
Ακυρώθηκε το γκολ του Παναιτωλικού για φάουλ του Σιέλη πάνω στον Γιακουμάκη

Παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση

22:06 | 20.09.2025
77'
Στο VAR o Σιδηρόπουλος

Για φάουλ πάνω στον Γιακουμάκη στην αρχή της φάσης του γκολ

22:04 | 20.09.2025
75'
Γκολ για τον Παναιτωλικό

Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση και ο Άλεξιτς πήρε το ριμπάουντ μετά το σουτ του Μίχαλακ και σκόραρε τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο

21:58 | 20.09.2025
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεννοούνται για την εκτέλεση του έμμεσου φάουλ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ γύρω από την μπάλα/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
21:57 | 20.09.2025
67'
Ο Σάστρε δοκίμασε ένα γυριστό σουτ με τον Τσάβες να μπλοκάρει
21:54 | 20.09.2025
65'
Απείλησε στην αντεπίθεση ο Παναιτωλικός

Ο Ενκολολό πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Παβλένκα να μπλοκάρει την μπάλα. 

21:53 | 20.09.2025
64'
Ανεκμετάλλευτο πέρασε το έμμεσο

Το εκτέλεσε ο Οζντόεφ και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς. 

21:52 | 20.09.2025
63'

Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει λίγο δίπλα από το σημείο του πέναλτι. Έχουν μαζευτεί πολλοί παίκτες γύρω από την μπάλα. 

21:52 | 20.09.2025
Έμμεσο για τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του Παναιτωλικού
21:48 | 20.09.2025
Η στιγμή της εκτέλεσεης φάουλ του Ζίφκοβιτς
Ο Ζίφκοβιτς σε εκτέλεση φάουλ στην Τούμπα/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
21:46 | 20.09.2025
56'
Τρομερή χαμένη ευκαιρία από τον ΠΑΟΚ

Απίθανη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Τάισον έδωσε στον Οζντόεφ, αυτός αντί να σουτάρει έδωσε στον Γιακουμάκη με δύναμη, με τον Έλληνα επιθετικό να προλαβαίνει οριακά την μπάλα και να την στέλνει άουτ. 

21:43 | 20.09.2025
54'
Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία από τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ απειλεί ξανά την άμυνα του Παναιτωλικού με εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά, όμως ο Γιακουμάκης άθελά του απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή και δεν επέτρεψε στην ομάδα του να ανοίξει το σκορ. 

21:40 | 20.09.2025
51'
O Σέρβος απειλεί ξανά

Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία κίνηση και έδωσε στον Ζίφκοβιτς που ήταν σε πλεονεκτική θέση. Ο Σέρβος πλάσαρε με το αριστερό με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το δοκάρι του Τσάβες. 

21:38 | 20.09.2025
49'
Καλή εκτέλεση από τον Ζίφκοβιτς

Ο Ζίφκοβιτς εκτέλεσε δυνατά στη γωνία του Τσάβες, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. 

21:36 | 20.09.2025
48'
Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ
21:35 | 20.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
21:19 | 20.09.2025
Οι δύο ομάδες επιστρέψαν στον αγωνιστικό χώρο
21:15 | 20.09.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα

Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καλό ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει χώρους να απειλήσει και όσες φορές το έχει κάνει η άμυνα του Παναιτωλικού ήταν εκεί. 

21:10 | 20.09.2025
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:08 | 20.09.2025
39'
Απείλησε ο ΠΑΟΚ

Ο Τάισον έκανε τρομερή μπαλιά με το εξωτερικό για τον Κωνσταντέλια, όμως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε το κοντρόλ και ο Τσάβες τον πρόλαβε. 

21:06 | 20.09.2025
38'
Ωραίο σουτ του Σιέλη απο μακρινή απόσταση

Ο Σιέλης δοκίμασε το πόδι του από τα 40 μέτρα, με τον Παβλένκα να απομακρύνει  σε κόρνερ εντυπωσιακά. 

21:04 | 20.09.2025
36'

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν έχει αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ πιέζει τους φιλοξενούμενους, όμως δεν μπορεί να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία στην περιοχή του Τσάβες. 

20:56 | 20.09.2025
Η στιγμή της αποχώρησης του Πέλκα λόγω τραυματισμού
Ο Πέλκας αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:55 | 20.09.2025
25'
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει τους φιλοξενούμενους

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται συνεχώς έξω από την περιοχή του Παναιτωλικού και προσπαθεί να διασπάσει με κάθε τρόπο την άμυνα των φιλοξενούμενων. 

20:44 | 20.09.2025
17'
Πολυ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και έψαξε τον Γιακουμάκη, όμως ο Τσάβες πρόλαβε να βάλει το χέρι του και να απομακρύνει τον κίνδυνο.

20:41 | 20.09.2025
15'
Στο έδαφος ο Πέλκας

Ο Έλληνας μέσος έχει ενοχλήσεις και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα τον αντικαταστήσει. 

20:35 | 20.09.2025
10'
Πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους

Ο Σάστρε σούταρε με τη μία μετά την απομάκρυνση του Τσάβες, με την μπάλα να κοντράρει στους αμυντικούς του Παναιτωλικού και να καταλήγει σε κόρνερ. 

20:32 | 20.09.2025
5'

Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να έχει απειλήσει ακόμα. 

20:30 | 20.09.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
20:22 | 20.09.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:21 | 20.09.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Αρμακόλα. Τέταρτη είναι η Μυλοπούλο. Στο VAR ο Ευαγγέλου με βοηθό του, την Τσιοφλίκη. 

20:20 | 20.09.2025
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην αποστολή του ΠΑΟΚ
Ο Γιάννης Κωσνατντέλιας στην Τούμπα/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:19 | 20.09.2025

Στον πάγκο για τον Γιάννη Πετράκη είναι οι Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Στάγιτς, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Τσούρα, Σμυρλής, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Κακιώνης.

20:17 | 20.09.2025

Στον πάγκο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούστες, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.

20:16 | 20.09.2025

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.

20:15 | 20.09.2025

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον Γιακουμάκης.

20:15 | 20.09.2025

Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη στο Αγρίνιο για το Κύπελλο με 1-0 και στο πρωτάθλημα έχει μία νίκη και δύο ήττες. Η νίκη ήταν η έκπληξη της 2ης αγωνιστικής στο «Κλ. Βικελίδης». 

20:09 | 20.09.2025

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 για το Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να επανέλθει στις νίκες. Στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι έχουν το απόλυτο με εννέα βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. 

20:09 | 20.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Super League. 

20:08 | 20.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo