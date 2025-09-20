ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0 τελικό: «Γκέλα» για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα, κράτησαν το μηδέν οι Αγρινιώτες

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Παναιτωλικού στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super League, παρότι βρέθηκε στα τελευταία λεπτά να παίζει με παίκτη παραπάνω. Το παιχνίδι έμεινε στο 0-0 και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Ο Τσάβες κράτησε το μηδέν και οι φιλοξενούμενοι πήραν δεύτερο καλό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη, μετά τη νίκη κόντρα στον Άρη με 2-0.
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε κόντρα στον πολύ καλό αμυντικά και επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες πήραν δεύτερο καλό αποτέλεσμα φέτος στη Θεσσαλονίκη μετά τη νίκη στο «Κλ. Βικελίδης».
Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ σούταρε έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.
Ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ο Τσάβες εκτινάχτηκε για να απομακρύνει σε κόρνερ.
Κόκκινη κάρτα στον Γκαρσία, για κράτημα πάνω στον Γιακουμάκη, με δέκα θα συνεχίσουν οι φιλοξενούμενοι
Ο Ντεσπότοφ έκανε σέντρα ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τσάβες.
Παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση
Για φάουλ πάνω στον Γιακουμάκη στην αρχή της φάσης του γκολ
Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση και ο Άλεξιτς πήρε το ριμπάουντ μετά το σουτ του Μίχαλακ και σκόραρε τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο
Ο Ενκολολό πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Παβλένκα να μπλοκάρει την μπάλα.
Το εκτέλεσε ο Οζντόεφ και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.
Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει λίγο δίπλα από το σημείο του πέναλτι. Έχουν μαζευτεί πολλοί παίκτες γύρω από την μπάλα.
Απίθανη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Τάισον έδωσε στον Οζντόεφ, αυτός αντί να σουτάρει έδωσε στον Γιακουμάκη με δύναμη, με τον Έλληνα επιθετικό να προλαβαίνει οριακά την μπάλα και να την στέλνει άουτ.
Ο ΠΑΟΚ απειλεί ξανά την άμυνα του Παναιτωλικού με εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά, όμως ο Γιακουμάκης άθελά του απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή και δεν επέτρεψε στην ομάδα του να ανοίξει το σκορ.
Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία κίνηση και έδωσε στον Ζίφκοβιτς που ήταν σε πλεονεκτική θέση. Ο Σέρβος πλάσαρε με το αριστερό με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το δοκάρι του Τσάβες.
Ο Ζίφκοβιτς εκτέλεσε δυνατά στη γωνία του Τσάβες, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια.
Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καλό ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει χώρους να απειλήσει και όσες φορές το έχει κάνει η άμυνα του Παναιτωλικού ήταν εκεί.
Ο Τάισον έκανε τρομερή μπαλιά με το εξωτερικό για τον Κωνσταντέλια, όμως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε το κοντρόλ και ο Τσάβες τον πρόλαβε.
Ο Σιέλης δοκίμασε το πόδι του από τα 40 μέτρα, με τον Παβλένκα να απομακρύνει σε κόρνερ εντυπωσιακά.
Η εικόνα της αναμέτρησης δεν έχει αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ πιέζει τους φιλοξενούμενους, όμως δεν μπορεί να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία στην περιοχή του Τσάβες.
Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται συνεχώς έξω από την περιοχή του Παναιτωλικού και προσπαθεί να διασπάσει με κάθε τρόπο την άμυνα των φιλοξενούμενων.
Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και έψαξε τον Γιακουμάκη, όμως ο Τσάβες πρόλαβε να βάλει το χέρι του και να απομακρύνει τον κίνδυνο.
Ο Έλληνας μέσος έχει ενοχλήσεις και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα τον αντικαταστήσει.
Ο Σάστρε σούταρε με τη μία μετά την απομάκρυνση του Τσάβες, με την μπάλα να κοντράρει στους αμυντικούς του Παναιτωλικού και να καταλήγει σε κόρνερ.
Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να έχει απειλήσει ακόμα.
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Αρμακόλα. Τέταρτη είναι η Μυλοπούλο. Στο VAR ο Ευαγγέλου με βοηθό του, την Τσιοφλίκη.
Στον πάγκο για τον Γιάννη Πετράκη είναι οι Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Στάγιτς, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Τσούρα, Σμυρλής, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Κακιώνης.
Στον πάγκο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούστες, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον Γιακουμάκης.
Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη στο Αγρίνιο για το Κύπελλο με 1-0 και στο πρωτάθλημα έχει μία νίκη και δύο ήττες. Η νίκη ήταν η έκπληξη της 2ης αγωνιστικής στο «Κλ. Βικελίδης».
Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 για το Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να επανέλθει στις νίκες. Στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι έχουν το απόλυτο με εννέα βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Super League.
