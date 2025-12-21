ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 Τελικό: Πάτησαν τους «πράσινους» οι Θεσσαλονικείς στην Τούμπα

Ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή στη Super League, μετά και τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών, αφού βρίσκεται στην 6η θέση και το -14 από την πρώτη θέση, με 2 ματς λιγότερα