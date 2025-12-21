ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 Τελικό: Πάτησαν τους «πράσινους» οι Θεσσαλονικείς στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ έκανε… πάρτι στην Τούμπα και νίκησε μόνο με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Super League, έχοντας δοκάρι και ένα… τσουβάλι χαμένες ευκαιρίες στο ματς.
Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος του Παναθηναϊκού και έφθασε δίκαια στη νίκη με 2-0 χάρη σε γκολ των Κωνσταντέλια και Μύθου
5 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Τούμπα
Ο Ιβάνουσετς πέρασε στη θέση του
Ο Τάισον περνάει στον πάγκο μέσα σε αποθέωση στην Τούμπα!
Από ενέργεια του Τάισον και αμαρκάριστο σουτ από τα όρια της περιοχής, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είπε και πάλι "όχι"
Ο Κένι έκανε το διαγώνιο σουτ από δεξιά, με τον Κότσαρη να αποκρούει και πάλι για τον Παναθηναϊκό
Από λάθος του Βολιάκο, ο Μπακασέτας βρέθηκε απέναντι από τον Τσιφτσή, αλλά έκανε πολύ άσχημο σουτ και έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Κότσαρη σε... τσίμπημα από δεξιά και ο Μύθου έβαλε την προβολή, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Μπράουν προ κενής εστίας
Κεφαλιά του Κεντζιόρα, ο Κότσαρης έκανε νέα μεγάλη επέμβαση για τον Παναθηναϊκό
Καλό σουτ του Σφιντέρσκι ανάγκασε σε απόκρουση τον Τσιφτσή, αλλά ο διαιτητής έδωσε οφσάιντ
Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία ενέργεια και σουτ από αριστερά, με τον Κότσαρη να αποκρούει εντυπωσιακά
Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά και σκόραρε για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια από αριστερά, τον έχασε ο Γεντβάι, αλλά το σουτ του κόντραρε και η μπάλα πέρασε κόρνερ
Αποδοκιμασίες για τον Σφιντέρσκι στην Τούμπα, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να ζητάει πάντως διαρκώς συγγνώμη για τη φάση του τραυματισμού
Με φορείο θα αποχωρήσει ο Παβλένκα από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Τσιφτσή να περνάει στη θέση του για τον ΠΑΟΚ
Μικρή διακοπή στο ματς γιατί ο Παβλένκα είναι στο έδαφος
Ο Σφιντέρσκι έκανε κακό κοντρόλ, λίγο πριν βγει τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και στην προσπάθεια να προλάβει την μπάλα χτύπησε με προβολή τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε δοκάρι και ευκαιρίες για γκολ κόντρα στον άνευρο Παναθηναϊκό και βρήκε τελικά το γκολ με τον Κωνσταντέλια και τη βοήθεια της... τύχης, για το 1-0 στο πρώτο μέρος του αγώνα.
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον από αριστερά, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να λέει "όχι"
Ο Τάισον έχει κάνει "πάρτι" για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, με τον Γεντβάι να μη βρίσκει λύσεις στο μαρκάρισμά του, ούτε με τις βοήθειες του Σιώπη και κάπως έτσι μπήκε και το γκολ της ομάδας του Λουτσέσκου!
Ο Σφιντέρσκι δοκίμασε ένα δύσκολο σουτ από αριστερά, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ
Από ενέργεια του Τάισον από αριστερά, ο Κωνσταντέλιας έκανε το πλασέ από πλάγια θέση, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά και "κρέμασε" τον Κότσαρη για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Μετά από κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Μεϊτέ εξ επαφής με την εστία, αλλά αυτός δοκίμασε ένα δύσκολο γυριστό σουτ και αστόχησε. Έδειξε οφσάιντ ο βοηθός αλλά φάνηκε να καλύπτεται στο ριπλέι
Επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον από αριστερά, με τον Μύθου να μην προλαβαίνει να βάλει την προβολή προ του Κότσαρη
Ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά την κατοχή της μπάλας και είναι ο μόνος που απειλεί στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει δεχθεί πάντως μεγάλη πίεση, με μοναδική σπουδαία ευκαιρία το δοκάρι του Οζνότεφ
Μικρή διακοπή στο ματς, γιατί χτύπησε στο κεφάλι ο Πάλμερ-Μπράουν του Παναθηναϊκού
Ωραία ενέργεια του Τάισον, που έφθασε μέχρι την περιοχή και σούταρε, για να καταλήξει όμως και πάλι η μπάλα στον Κότσαρη
Από σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Κότσαρης ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα και είναι πιο επιθετικός στο ματς
Φοβερό σουτ του Οζντόεφ με τη μία μέσα από την περιοχή, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού
Από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γέντβαι δεν κατάφερε να μπει καλά στη φάση και ο Παβλένκα μπλόκαρε εύκολα
Κακό σουτ του Μεϊτέ έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά άουτ
Αδύναμο σουτ του Τάισον στα χέρια του Κότσαρη
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Κατάμεστη η Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι
Στο ματς του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.
Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς
Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι
Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου
Ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή στη Super League, μετά και τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών, αφού βρίσκεται στην 6η θέση και το -14 από την πρώτη θέση, με 2 ματς λιγότερα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστική της Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό