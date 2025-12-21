Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 Τελικό: Πάτησαν τους «πράσινους» οι Θεσσαλονικείς στην Τούμπα

Κωνσταντέλιας και Μύθου ήταν οι πρωταγωνιστές στην επιβλητική εμφάνιση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Κότσαρης σε επέμβαση κόντρα στον Κωνσταντέλια (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ
Super League
17η αγωνιστική
2 - 0
Τελικό σκορ
Ο Κότσαρης σε επέμβαση κόντρα στον Κωνσταντέλια (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ έκανε… πάρτι στην Τούμπα και νίκησε μόνο με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Super League, έχοντας δοκάρι και ένα… τσουβάλι χαμένες ευκαιρίες στο ματς.

21:23 | 21.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:22 | 21.12.2025

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος του Παναθηναϊκού και έφθασε δίκαια στη νίκη με 2-0 χάρη σε γκολ των Κωνσταντέλια και Μύθου

21:17 | 21.12.2025
Τέλος στο ματς!
21:17 | 21.12.2025

5 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Τούμπα

21:17 | 21.12.2025

Ο Ιβάνουσετς πέρασε στη θέση του

21:16 | 21.12.2025

Ο Τάισον περνάει στον πάγκο μέσα σε αποθέωση στην Τούμπα!

21:11 | 21.12.2025
Νωρίτερα κάποιες χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ!
21:08 | 21.12.2025
83'
Ο Κότσαρης έκανε νέα μεγάλη επέμβαση!

Από ενέργεια του Τάισον και αμαρκάριστο σουτ από τα όρια της περιοχής, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είπε και πάλι "όχι"

21:06 | 21.12.2025
80'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κένι έκανε το διαγώνιο σουτ από δεξιά, με τον Κότσαρη να αποκρούει και πάλι για τον Παναθηναϊκό

20:59 | 21.12.2025
Το γκολ του Μύθου για τον ΠΑΟΚ!
20:58 | 21.12.2025
Χαμένο τετ-α-τετ από τον Μπακασέτα!

Από λάθος του Βολιάκο, ο Μπακασέτας βρέθηκε απέναντι από τον Τσιφτσή, αλλά έκανε πολύ άσχημο σουτ και έστειλε την μπάλα άουτ

20:54 | 21.12.2025
70'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Κότσαρη σε... τσίμπημα από δεξιά και ο Μύθου έβαλε την προβολή, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Μπράουν προ κενής εστίας

20:50 | 21.12.2025
61'
Κι άλλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Κεφαλιά του Κεντζιόρα, ο Κότσαρης έκανε νέα μεγάλη επέμβαση για τον Παναθηναϊκό

20:43 | 21.12.2025
57'

Καλό σουτ του Σφιντέρσκι ανάγκασε σε απόκρουση τον Τσιφτσή, αλλά ο διαιτητής έδωσε οφσάιντ

20:41 | 21.12.2025
Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία ενέργεια και σουτ από αριστερά, με τον Κότσαρη να αποκρούει εντυπωσιακά

20:40 | 21.12.2025
54'

Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά και σκόραρε για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

20:40 | 21.12.2025
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:38 | 21.12.2025
53'

Ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια από αριστερά, τον έχασε ο Γεντβάι, αλλά το σουτ του κόντραρε και η μπάλα πέρασε κόρνερ

20:36 | 21.12.2025

Αποδοκιμασίες για τον Σφιντέρσκι στην Τούμπα, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να ζητάει πάντως διαρκώς συγγνώμη για τη φάση του τραυματισμού

20:36 | 21.12.2025

Με φορείο θα αποχωρήσει ο Παβλένκα από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Τσιφτσή να περνάει στη θέση του για τον ΠΑΟΚ

20:35 | 21.12.2025
Το γκολ του Κωνσταντέλια!
20:35 | 21.12.2025

Μικρή διακοπή στο ματς γιατί ο Παβλένκα είναι στο έδαφος

20:34 | 21.12.2025
46'

Ο Σφιντέρσκι έκανε κακό κοντρόλ, λίγο πριν βγει τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και στην προσπάθεια να προλάβει την μπάλα χτύπησε με προβολή τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ

20:33 | 21.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα!
20:18 | 21.12.2025

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε δοκάρι και ευκαιρίες για γκολ κόντρα στον άνευρο Παναθηναϊκό και βρήκε τελικά το γκολ με τον Κωνσταντέλια και τη βοήθεια της... τύχης, για το 1-0 στο πρώτο μέρος του αγώνα.

20:15 | 21.12.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα!
20:15 | 21.12.2025
44'
Σπουδαία απόκρουση του Κότσαρη!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον από αριστερά, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να λέει "όχι"

20:11 | 21.12.2025

Ο Τάισον έχει κάνει "πάρτι" για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, με τον Γεντβάι να μη βρίσκει λύσεις στο μαρκάρισμά του, ούτε με τις βοήθειες του Σιώπη και κάπως έτσι μπήκε και το γκολ της ομάδας του Λουτσέσκου!

20:11 | 21.12.2025
40'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Σφιντέρσκι δοκίμασε ένα δύσκολο σουτ από αριστερά, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ

20:10 | 21.12.2025
39'

Από ενέργεια του Τάισον από αριστερά, ο Κωνσταντέλιας έκανε το πλασέ από πλάγια θέση, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά και "κρέμασε" τον Κότσαρη για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

20:07 | 21.12.2025
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:06 | 21.12.2025
36'
Τεράστια ευκαιρία του Μεϊτέ!

Μετά από κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Μεϊτέ εξ επαφής με την εστία, αλλά αυτός δοκίμασε ένα δύσκολο γυριστό σουτ και αστόχησε. Έδειξε οφσάιντ ο βοηθός αλλά φάνηκε να καλύπτεται στο ριπλέι

20:02 | 21.12.2025
35'

Επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον από αριστερά, με τον Μύθου να μην προλαβαίνει να βάλει την προβολή προ του Κότσαρη

19:57 | 21.12.2025
30'

Ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά την κατοχή της μπάλας και είναι ο μόνος που απειλεί στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει δεχθεί πάντως μεγάλη πίεση, με μοναδική σπουδαία ευκαιρία το δοκάρι του Οζνότεφ

19:54 | 21.12.2025
27'

Μικρή διακοπή στο ματς, γιατί χτύπησε στο κεφάλι ο Πάλμερ-Μπράουν του Παναθηναϊκού

19:52 | 21.12.2025
23'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ωραία ενέργεια του Τάισον, που έφθασε μέχρι την περιοχή και σούταρε, για να καταλήξει όμως και πάλι η μπάλα στον Κότσαρη

19:45 | 21.12.2025
22'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Κότσαρης ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε

19:39 | 21.12.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα και είναι πιο επιθετικός στο ματς

19:37 | 21.12.2025
9'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ!

Φοβερό σουτ του Οζντόεφ με τη μία μέσα από την περιοχή, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού

19:35 | 21.12.2025
7'

Από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γέντβαι δεν κατάφερε να μπει καλά στη φάση και ο Παβλένκα μπλόκαρε εύκολα

19:34 | 21.12.2025
5'

Κακό σουτ του Μεϊτέ έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά άουτ

19:31 | 21.12.2025
1'

Αδύναμο σουτ του Τάισον στα χέρια του Κότσαρη

19:30 | 21.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα!
19:28 | 21.12.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι

19:27 | 21.12.2025

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:25 | 21.12.2025

Κατάμεστη η Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι

19:23 | 21.12.2025
19:21 | 21.12.2025

Στο ματς του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ

19:21 | 21.12.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία

19:17 | 21.12.2025
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:


ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς

19:17 | 21.12.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού


Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι

19:14 | 21.12.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου

19:12 | 21.12.2025

Ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή στη Super League, μετά και τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών, αφού βρίσκεται στην 6η θέση και το -14 από την πρώτη θέση, με 2 ματς λιγότερα

19:12 | 21.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστική της Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

19:12 | 21.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
