ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Εκτός αγώνα ο Τίμι Άλεν με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στους Θεσσαλονικείς

Σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Άλεν με τον Μπέβερλι σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άλεν με τον Μπέβερλι σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες (18/01/25, 16:00) τον Παναθηναϊκός στην Πυλαία για τη 15η αγωνιστική της GBL, χωρίς να έχει στη διάθεσή του, τον Τίμι Άλεν, με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Ο Τίμι Άλεν ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και έτσι αναμένεται να μείνει εκτός 12άδας για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην GBL.

Ο Γιούρι Ζντοβτς είναι έτσι αναγκασμένος να αλλάξει τα πλάνα του για το παιχνίδι με τους “πράσινους” και θα επαναφέρει στο ελληνικό ρόστερ τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί τον τελευταίοι καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

