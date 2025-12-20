Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Τουμπά, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς το «τριφύλλι» στο ντέρμπι της Super League

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα στην έδρα του ΠΑΟΚ, για την 15η αγωνιστική της Super League (21.12.2025, 19:30, Newsit.gr) και ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή τη αποστολή της ομάδας που θα βρεθεί στο ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ έχοντας στη διάθεσή του τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, που έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο πρόσφατο ματς με την Μαρκό, στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson..

Την ίδια στιγμή, ο Τουμπά -που ταλαιπωρούταν από μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες- ένιωσε καλύτερα την Παρασκευή (19.12.2025) και πήρε μέρος της προπόνησης, ενώ σήμερα (20.12.2025) γυμνάστηκε κανονικά και μπήκε στην αποστολή.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
237
234
102
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo