ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Βασικός ο Μεϊτέ για τον Δικέφαλο του Βορρά, με Μπακασέτα και Κοντούρη στο κέντρο το τριφύλλι
Δείτε τις ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τον αγώνα ρεβάνς στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Τούμπα (20:30, COSMOTE Sport 1) για τη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (0-1 το πρώτο ματς, νίκησε ο ΠΑΟΚ), που θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Tετέι.

