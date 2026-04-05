ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Τούμπας για την πρεμιέρα των playoffs

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (19:00, Newsit.gr), στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στα playoffs της Super League. Περίπου μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των ομάδων τους.

Στον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Γερεμέγεφ, αφήνοντας στον πάγκο τον Γιακουμάκη, που προέρχεται από τραυματισμό. Την ίδια στιγμή, ο Σάστρε επιστρέφει στα δεξιά της άμυνας μετά από καιρό, αντί του Σάντσεζ.

Στο “στρατόπεδο” του παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ παρατάσσει το “τριφύλλι” με τον Γεντβάι βασικό στην άμυνα και τους Πελίστρι – Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι.