ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Πανζουρλισμός στην αναχώρηση της αποστολή του «δικεφάλου» για την Τούμπα

Οι φίλοι των Θεσσαλονικέων συνόδευσαν το πούλμαν μέχρι την Τούμπα
Η αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική της Super League (05/04/26, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι φίλοι της ομάδας συνόδευσαν την αποστολή μέχρι την Τούμπα.

Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ στο πλευρό της ομάδας κατά την αναχώρησή της για το γήπεδο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με στόχο να εμψυχώσουν τους παίκτες στη μάχη του τίτλου.

Στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς» βρέθηκαν στις 17:00 πολλοί οπαδοί του «δικεφάλου», όπως είχαν προαναγγείλει για να στηρίξουν τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος περνάει δύσκολες στιγμές και μετά το παιχνίδι θα ταξιδέψει στη Ρουμανία για να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του, που είναι σε τεχνητό κώμα.

Εικόνες από την αναχώρηση του πούλμαν του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Οι εικόνες με τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι εντυπωσιακές και αποδεικνύουν τη σημασία της κατάκτησης του πρωταθλήματος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

