ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και Φαρίντ οι «πράσινοι»

Με 10άδα θα παραταχθεί στην Πυλαία ο Παναθηναϊκός
Ο Ρογκαβόπουλος με τον Φαρίντ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ρογκαβόπουλος με τον Φαρίντ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σήμερα (18/01/25, 16:00) τον ΠΑΟΚ, σε εκτός έδρας αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να πρέπει να διαχειριστεί την απουσία αρκετών παικτών του.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραμένει κλινήρης και δεν βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του, με τον Παναθηναϊκό να είναι αναγκασμένος να αγωνιστεί με 10άδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία.

Οι “πράσινοι” δεν έχουν διαθέσιμους και τους Κέντρικ Ναν, Ντίνο Μήτογλου και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ εκτός 6άδας στους ξένους, θα μείνει ο Κένεθ Φαρίντ. Η 10άδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα αποτελείται έτσι από τους εξής: Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Γιούρτσεβεν συν τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ.

