ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός live για την 19η αγωνιστική της Super League

Νίκη σε κλίμα πένθους ψάχνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Super League
19η αγωνιστική
4 - 1
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στη 19η αγωνιστική της Super League, με την Τούμπα να βρίσκεται σε κατάσταση πένθους μετά το φρικτό τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς της ομάδας στη Ρουμανία.

20:00 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:59 | 01.02.2026
Γέμισε ξανά καπνογόνα η Τούμπα, με τους οπαδούς να σταματούν το χρονόμετρο στο 27ο λεπτό!
19:58 | 01.02.2026

Ο Βολιάκο με προβολή από κοντά έκανε το 4-1 για τον ΠΑΟΚ στο ματς

19:58 | 01.02.2026
26'
Τέταρτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:51 | 01.02.2026
24'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας βρήκε μόνο του τον Ντεσπόντοφ στην αντεπίθεση, αλλά ο Βούλγαρος φορ έκανε άσχημο κοντρόλ

19:51 | 01.02.2026
19'

Από κεφαλιά του Ντεσπόντοφ, ο Πέλκας έκανε φοβερό... αεροπλανικό για το 3-1 του ΠΑΟΚ στο ματς

19:46 | 01.02.2026
Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:45 | 01.02.2026
12'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ντε Μάρκο, με την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή, για τη μείωση του σκορ σε 2-1 από τον Πανσερραϊκό

19:44 | 01.02.2026
Γκολ για τον Πανσερραϊκό!
19:42 | 01.02.2026
19:40 | 01.02.2026
9'

Αντιστροφή ρόλων, με τον Γερεμέγιεφ να κάνει τη σέντρα μέσα από την περιοχή και τον Ντεσπόντοφ να σκοράρει από κοντά στο δεύτερο δοκάρι, για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

19:38 | 01.02.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:37 | 01.02.2026
5'

Σέντρα ακριβείας του Ντεσπόντοφ από δεξιά, με τον Γερεμέγιεφ να παίρνει καρφωτή κεφαλιά από κοντά για το 1-0 στο ματς

19:37 | 01.02.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:35 | 01.02.2026

Ο Κωνσνταντέλιας με ωραία ενέργεια από δεξιά ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

19:34 | 01.02.2026
2'
Ο Τσομπανίδης απέκρουσε το πρώτο καλό σουτ του ΠΑΟΚ στο ματς
19:34 | 01.02.2026
Φοβερές εικόνες τώρα στην Τούμπα με πυρσούς στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ
19:33 | 01.02.2026
Λουλούδια και από τον Λουτσέσκου μπροστά από τη θύρα 4
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:33 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 01.02.2026
Σέντρα στην Τούμπα!
19:32 | 01.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

19:31 | 01.02.2026
«ΠΑΟΚ σ' αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω»

Το σύνθημα των οπαδών στην Τούμπα

19:31 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:31 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
19:27 | 01.02.2026
Ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα!

 

 

19:26 | 01.02.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τσομπανίδης, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής, Τεϊσέιρα, Ριέρα, Καρέλης

19:26 | 01.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ

19:22 | 01.02.2026

Στα αγωνιστικά, ο Λουτσέσκου έχει επιλέξει τον Γερεμέγιεφ για την κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ

19:22 | 01.02.2026

Πολύ συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, με κλάματα από τους οπαδούς στις κερκίδες

19:21 | 01.02.2026

Για το λόγο αυτό κατατίθενται τώρα και στεφάνια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μπροστά από τη θύρα 4

19:21 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:21 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:20 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:16 | 01.02.2026

Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την κορυφή στη Super League, αλλά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό γίνεται σε κλίμα πένθους, εξαιτίας του θανάτου των 7 οπαδών της ομάδας, στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας

19:15 | 01.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Super League

19:15 | 01.02.2026
Καλησπέρα σας στο Newsit.gr
Αθλητικά
