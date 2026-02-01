ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός live για την 19η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στη 19η αγωνιστική της Super League, με την Τούμπα να βρίσκεται σε κατάσταση πένθους μετά το φρικτό τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς της ομάδας στη Ρουμανία.
Ο Βολιάκο με προβολή από κοντά έκανε το 4-1 για τον ΠΑΟΚ στο ματς
Ο Κωνσταντέλιας βρήκε μόνο του τον Ντεσπόντοφ στην αντεπίθεση, αλλά ο Βούλγαρος φορ έκανε άσχημο κοντρόλ
Από κεφαλιά του Ντεσπόντοφ, ο Πέλκας έκανε φοβερό... αεροπλανικό για το 3-1 του ΠΑΟΚ στο ματς
Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ντε Μάρκο, με την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή, για τη μείωση του σκορ σε 2-1 από τον Πανσερραϊκό
Αντιστροφή ρόλων, με τον Γερεμέγιεφ να κάνει τη σέντρα μέσα από την περιοχή και τον Ντεσπόντοφ να σκοράρει από κοντά στο δεύτερο δοκάρι, για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Σέντρα ακριβείας του Ντεσπόντοφ από δεξιά, με τον Γερεμέγιεφ να παίρνει καρφωτή κεφαλιά από κοντά για το 1-0 στο ματς
Ο Κωνσνταντέλιας με ωραία ενέργεια από δεξιά ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Το σύνθημα των οπαδών στην Τούμπα
Τσομπανίδης, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής, Τεϊσέιρα, Ριέρα, Καρέλης
Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ
Στα αγωνιστικά, ο Λουτσέσκου έχει επιλέξει τον Γερεμέγιεφ για την κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ
Πολύ συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, με κλάματα από τους οπαδούς στις κερκίδες
Για το λόγο αυτό κατατίθενται τώρα και στεφάνια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μπροστά από τη θύρα 4
Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την κορυφή στη Super League, αλλά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό γίνεται σε κλίμα πένθους, εξαιτίας του θανάτου των 7 οπαδών της ομάδας, στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Super League