ΠΑΟΚ: «Παρών» από τον Ζίβκοβιτς ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική της χρονιάς στη Super League, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεση του Λουτσέσκου για το μεγάλο ματς της Τούμπας.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι όμως η μοναδική επιστροφή για τον ΠΑΟΚ ενόψει Παναθηναϊκού, αφού ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε, ενώ θεραπεία συνέχισαν οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας φτάνει στο τέλος της και η ομάδα δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η Παρασκευή (19.12) ήταν ημέρα τακτικής. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους παίκτες πάνω σε όλη την προσέγγιση της μάχης με τον Παναθηναϊκό μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Το Σάββατο (20.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.