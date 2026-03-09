ΠΑΟΚ: Πέφτουν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ο Βρούτσης

Την είδηση ότι μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για το θέμα του Καυτανζογλείου, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, μέχρι να είναι έτοιμη η Νέα Τούμπα, αποκάλυψε η Μαρία Γκοντσάροβα.

Όπως προκύπτει, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (12.03.2026), προκειμένου να «τελειώσει» με υπογραφές το εν λόγω ζήτημα.

Η Μαρία Γκοντσαρόβα σχετικά: «Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης που δίνει ευελιξία χρήσης του γηπέδου, περιμένουμε από αυτούς να το έχουν έτοιμο, ακόμα δεν είναι. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και θα αναλάβουμε μέρος του κόστους των εργασιών για να έχουμε την ευελιξία να μετακινηθούμε εκεί όταν το χρειαστούμε έχουμε πλήρη εικόνα για το τι χρειάζεται, έχουμε κάνει έρευνα. Ελπίζω θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε όταν πρέπει».

Με τη σύμβαση που θα οριστικοποιηθεί, θα επικυρωθεί η μίσθωση της έδρας του Ηρακλή για τη χρήση της από τον «δικέφαλο του βορρά» στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανέγερση της νέας Τούμπας.

Το στάδιο διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική του χωρητικότητα θα διαμορφωθεί στις 28.000 θέσεις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή τόσο αγώνων πρωταθλήματος όσο και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.