ΠΑΟΚ – Περιστέρι στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι Betsson θα συγκρουστούν στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, με τις δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το Περιστέρι Betsson τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του, μετά το τεράστιο διπλό (85-87) στην έδρα της Πετκίμ. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κατέκτησε την κορυφή σ’ έναν πολύ δύσκολο όμιλο και στα προημιτελικά θα συγκρουστεί με τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου του πίσω από την Μπιλμπάο, η οποία νίκησε τους Θεσσαλονικείς και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια και πήρε την πρωτιά.

Οι Βάσκοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη με 88-87 σε μία ουσιαστικά ανώδυνη ήττα, η οποία, πάντως, προβλημάτισε τον Γιούρι Ζντοβτς, αφού η ομάδα του έχασε διψήφια διαφορά.

Οι ελληνικοί “εμφύλιοι” θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 18 Μαρτίου, με την πρώτη αναμέτρηση να γίνεται στο “Γ. Παπανδρέου”.

Οι αναμετρήσεις είναι διπλές (σ.σ. εντός – εκτός) με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Βαθμολoγία Group M

Μπιλμπάο 5-1

ΠΑΟΚ 5-1

Πριεβίτζα 1-4

Σπόρτινγκ 0-5

Βαθμολογία Group N

Περιστέρι Betsson 5-1

Πετκίμ 4-2

Σαραγόσα 2-4

Σάσαρι 1-5

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ (11/3)

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson (18/3)