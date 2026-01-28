Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Πορεία οπαδών στην Ομόνοια με καπνογόνα – «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ
ΠΑΟΚ
Συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια / OrangePress

Συγκέντρωση μνήμης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τις ζωές τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία πραγματοποίησαν φίλοι της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας.

Η μάζωξη ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της Μενάνδρου, στην Ομόνοια όπου γράφτηκε με σπρέι η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου, για τους 7 νεκρούς στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ.

Αμέσως μετά, με παλμό, έγινε πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο και κρέμασαν στην Ομόνοια.

