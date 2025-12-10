ΠΑΟΚ – Πριέβιτζα 101-70: Με αύρα Μυστακίδη ο «Δικέφαλος του Βορρά» διέλυσε τους Σλοβάκους στο Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου του FIBA Europe Cup με 101-70 κόντρα στην Πριέβιτζα με κορυφαίο τον Μέλβιν, υπό το βλέμμα του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Μυστακίδης είχε τη χαρά να δει την ομάδα του να διαλύει την Πριεβίτζε στην Πυλαία. Ο Μέλβιν είχε 27 πόντους και 6 ριμπάουντ στην αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ και είχε άξιο συμπαραστάτη τον Ντίμσα, που πέτυχε 16 πόντους με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί στον όμιλο της διοργάνωσης και την επόμενη αγωνιστική της Β’ φάσης της διοργάνωσης θα παίξει στην Πορτογαλία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας (17/12 στις 21:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 27 (6/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόνιαρης 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9 (3/10 σουτ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 14 (6/7 δίποντα, 2/2 βολές), Περσίδης 11 (3/4 τρίποντα), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 9 (2/5 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 16 (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

ΠΡΙΕΒΙΤΖΑ (Μάρεϊ): Τόλμπερτ 11 (1), Τόμας 8 (2/11 σουτ), Νόβακ 9 (2), Ζέλιζνακ 4, Γιας, Τουσέντ 16 (2/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σμιθ 12 (6/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάρινγκ, Αλίχοτζιτς 10 (5/7 δίποντα), Λούις.