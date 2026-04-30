Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Ντούσαν Κέρκεζ και επιστρέφει στο ματς με την Κηφισιά

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε σε τέσσερις αγωνιστικές, την ποινή που είχε επιβάλει το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League στον προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, για την αποβολή του στο ματς των play out με την ΑΕΛ.

Ο προπονητής του Ατρομήτου είχε τιμωρηθεί αρχικά με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών, για εξύβριση και απώθηση του διαιτητή, ποινή η οποία μειώθηκε στις τέσσερις αγωνιστικές από το Δευτεροβάθμιο Όργανο. Σημειώνεται ότι ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει εκτίσει προς το παρόν δύο αγωνιστικές της τιμωρίας του, στις νίκες με Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

Ο Κέρκεζ θα συνεχίσει να βρίσκεται εκτός πάγκου του Ατρομήτου στο ματς του Σαββάτου (02.05.2026) με τους Αρκάδες στην Τρίπολη, καθώς και στην εντός έδρας αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό (09.05.2026) και θα επιστρέψει στα καθήκοντά του στην αναμέτρηση της 12ης Μαΐου με την Κηφισιά στη Νεάπολη.

Η ανακοίνωση της επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ:

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του προπονητή του Ατρομήτου Dusan Kerkez. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ 121/2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League. Επιβάλλει στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 δ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ.1 ε του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.».