ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70: Επιβλητική νίκη από τους Θεσσαλονικείς στην GBL

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι με τον Προμηθέας Πάτρας για την 23η αγωνιστική της GBL και “ισοπέδωσε” τον αντίπαλό του, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του αγώνα με τη Μούρθια στο FIBA Europe Cup.

Όντας ασταμάτητος επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πέτυχε 60 πόντους σε 20 λεπτά και τελικά έφθασε σε “κατοστάρα” κόντρα στην Προμηθέα Πάτρας, εδραιώνοντας την παρουσία του στην πρώτη 4άδα της GBL.

Η ομάδα του Μπούτσκου είχε 6 παίκτες “διψήφιους” στο ματς και τον Ταϊρί να είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 5 ασίστ. Γκραντ και Κόλεμαν με 16 και 11 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι μόνο που το… πάλεψαν για τους Πατρινούς.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

Τα στατιστικά των παικτών

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 13 (5/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ταϊρί 19 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Περσίδης 12 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μουρ 7, Μέλβιν 4 (7 ριμπάουντ), Σλαφτσάκης 2, Ομορούγι 10 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ιατρίδης 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Φίλλιος 9 (3/3 δίποντα, 3 ασίστ), Ντιμσά 13 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 1

Προμηθέας Πάτρας (Μπατής): Χάρις 8 (4/8 δίποντα), Γκραντ 16 (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάκερ 7, Κόλεμαν 11 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 8 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λάγιος 2, Μπέλο 9 (4 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος 6, Πρέκας, Κομνιανίδης 3 (1/1 τρίποντο)