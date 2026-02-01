ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Γιάννη Κωνσταντέλια πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, λίγες μέρες πριν τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προβληματίζεται για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καν το ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, αφού στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης αποχώρησε, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο μυ του δεξιού του ποδιού.

Αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τον ΠΑΟΚ να έχει σημαντικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την Τετάρτη (4/2/2026) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.