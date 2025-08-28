ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0 τελικό: Πάρτι πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα στη ρεβάνς του 1-0 του πρώτου αγώνα με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να κάνουν την ανατροπή για να προκριθούν στην League Phase του Europa League.
Mυθική εμφάνιση και σπουδαία πρόκριση για τον ΠΑΟΚ
Στο 90ο λεπτό ο Πέλκας βάζει το κερασάκι στην τούρτα σε μια απίθανη νίκη για την ομάδα του Λουτσέσκου!
Διαδικαστικά είναι πλέον
Θα έχει και άλλο γκολ άραγε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι?
Υπέροχο γκολ από τον Έλληνα επιθετικό
Ανταποδίδει με σφυγμένες γροθιές ο ισχυρός άνδρας της ομάδας
Αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα
Από τα λάθη στην άμυνα της Ριέκα, ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα και έδωσε ένα γκολ πάρε - βάλε στον Τσάλοφ
Χωρίς κάτι αξιοσημείωτο το δεύτερο μέρος
ΠΑΟΚ - Ριέκα πάντα στο 2-0
Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει τη μπάλα στη Ριέκα
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες
Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος στο γήπεδο και δίκαια προηγείται
Σκορ πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς
Ό,τι θέλει κάνει στο γήπεδο η ομάδα του Λουτσέσκου
ΠΑΟΚ - Ριέκα 2-0
Σκορ πρόκρισης πλέον για τον ΠΑΟΚ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε τους πάντες και με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 2-0
Ο Φρουκ έκανε ένα σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή με την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι της εστίας του Παβλένκα
Το ζευγάρι πλέον σε απόλυτη ισοροπία
Αριστουργηματική εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ με κεφαλιά θα κάνει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ!
Εχει μπει επιθετικά ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι
Από την ενέργεια του Κωνσταντέλια, οι αμυντικοί της Ριέκα απομάκρυναν σε κόρνερ
Ο Ντεσπόντοφ έβγαλε μια «γλυκιά» σέντρα με τον Οζντόεφ να κάνει την κεφαλιά, την οποία απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ριέκα
Μετά από λάθος του Οζντόεφ ο Φρουκ έκανε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε στα σώματα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο
Κατάμεστο το γήπεδο της Τούμπας
Oι παίκτες έχουν τελειώσει το ζέσταμα και έχουν πάει στα αποδυτήρια
Ζλόμισλιτς, Όρετς-Μαϊστόροβιτς-Ράντελιτς-Ντέβετακ, Ντάντας - Πέτροβιτς-Γιάνκοβιτς, Φρουκ, Λασίτσκας και Μέναλο
Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Πέλκας, Τάισον, Ιβανούσετς, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης οι αναπληρωματικοί
Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην League Phase του Conference League
- Χοσέ Μαρία Σάντσες (Ισπανία)
- VAR: Κάρλος Ντε Θέρο Γράντε (Ισπανία)
- AVAR: Χάβιερ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα (Ισπανία)
Επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με τον Ιβανούσεκ να μένει εκτός
Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ
