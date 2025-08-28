Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0 τελικό: Πάρτι πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς

Απίθανη νίκη και πρόκριση
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ
Europa League
Αγώνας ρεβάνς στα πλέι οφ
5 - 0
Τελικό
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα στη ρεβάνς του 1-0 του πρώτου αγώνα με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να κάνουν την ανατροπή για να προκριθούν στην League Phase του Europa League.

22:27 | 28.08.2025
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
22:26 | 28.08.2025

Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εξέλιξη της αναμέτρησης μαζί μας

22:26 | 28.08.2025

Mυθική εμφάνιση και σπουδαία πρόκριση για τον ΠΑΟΚ

22:25 | 28.08.2025
Ο ΠΑΟΚ θα διασύρει με 5-0 την Ριέκα και θα προκριθεί στην League Phase του Europa League
22:20 | 28.08.2025
Τέλος
22:19 | 28.08.2025

Στο 90ο λεπτό ο Πέλκας βάζει το κερασάκι στην τούρτα σε μια απίθανη νίκη για την ομάδα του Λουτσέσκου!

22:19 | 28.08.2025
Ο Πέλκας σκοράρει
22:14 | 28.08.2025
Και άλλο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
22:14 | 28.08.2025

Διαδικαστικά είναι πλέον 

22:14 | 28.08.2025
5 λεπτά ακόμα για τα 90΄
22:10 | 28.08.2025

Θα έχει και άλλο γκολ άραγε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι?

22:07 | 28.08.2025

Υπέροχο γκολ από τον Έλληνα επιθετικό 

22:07 | 28.08.2025
Στο 77΄με τρομερό γκολ ο Γιακουμάκης θα κάνει το 4-0
22:07 | 28.08.2025
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
22:01 | 28.08.2025
Ο Μαϊστόροβιτς θα δει δελυτερη κίτρινη κάρτα και θα αποβληθεί από τον αγώνα
21:59 | 28.08.2025
Με 10 παίκτες θα ολοκληρώσει το παιχνίδι η Ριέκα
21:59 | 28.08.2025
ΠΑΟΚ - Ριέκα 3-0
21:59 | 28.08.2025
70΄λεπτά στο ρολόι
21:55 | 28.08.2025
67΄
Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Έξω Τσάλοβ και Ντεσπόντοφ, μέσα Τάισον και Γιακουμάκης

21:55 | 28.08.2025

Ανταποδίδει με σφυγμένες γροθιές ο ισχυρός άνδρας της ομάδας

21:49 | 28.08.2025

Αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα

21:48 | 28.08.2025
Πάρτι για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
21:47 | 28.08.2025

Από τα λάθη στην άμυνα της Ριέκα, ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα και έδωσε ένα γκολ πάρε - βάλε στον Τσάλοφ

21:46 | 28.08.2025
Ο Τσάλοφ σκοράρει
21:45 | 28.08.2025
55΄
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
21:45 | 28.08.2025

Χωρίς κάτι αξιοσημείωτο το δεύτερο μέρος

21:45 | 28.08.2025

ΠΑΟΚ - Ριέκα πάντα στο 2-0

21:39 | 28.08.2025
10 λεπτά στο δεύτερο μέρος
21:35 | 28.08.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει τη μπάλα στη Ριέκα

21:35 | 28.08.2025

Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες

21:35 | 28.08.2025
Σέντρα στην επανάληψη
21:20 | 28.08.2025

Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος στο γήπεδο και δίκαια προηγείται

21:20 | 28.08.2025
ΠΑΟΚ - Ριέκα 2-0

Σκορ πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς

21:18 | 28.08.2025
Τέλος στο πρώτο ημίχρονο
21:11 | 28.08.2025
2 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις
21:11 | 28.08.2025

Ό,τι θέλει κάνει στο γήπεδο η ομάδα του Λουτσέσκου

21:11 | 28.08.2025

ΠΑΟΚ - Ριέκα 2-0 

20:59 | 28.08.2025
37 λεπτά αγώνα
20:59 | 28.08.2025

Σκορ πρόκρισης πλέον για τον ΠΑΟΚ

20:59 | 28.08.2025

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε τους πάντες και με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 2-0

20:57 | 28.08.2025
25΄
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
20:52 | 28.08.2025
23΄
Δοκάρι για την Ριέκα

Ο Φρουκ έκανε ένα σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή με την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι της εστίας του Παβλένκα

20:51 | 28.08.2025
Απόλυτη κυριαρχία για τον ΠΑΟΚ στα πρώτα 20 λεπτά
20:46 | 28.08.2025

Το ζευγάρι πλέον σε απόλυτη ισοροπία

20:44 | 28.08.2025

Αριστουργηματική εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ με κεφαλιά θα κάνει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ!

20:42 | 28.08.2025
12΄
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
20:41 | 28.08.2025

Εχει μπει επιθετικά ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι

20:40 | 28.08.2025

Από την ενέργεια του Κωνσταντέλια, οι αμυντικοί της Ριέκα απομάκρυναν σε κόρνερ

20:38 | 28.08.2025
Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ
20:35 | 28.08.2025
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντεσπόντοφ έβγαλε μια «γλυκιά» σέντρα με τον Οζντόεφ να κάνει την κεφαλιά, την οποία απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ριέκα

20:33 | 28.08.2025

Μετά από λάθος του Οζντόεφ ο Φρουκ έκανε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε στα σώματα

20:33 | 28.08.2025
Σέντρα στο παιχνίδι
20:28 | 28.08.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο

20:25 | 28.08.2025

Κατάμεστο το γήπεδο της Τούμπας

20:19 | 28.08.2025

Oι παίκτες έχουν τελειώσει το ζέσταμα και έχουν πάει στα αποδυτήρια

20:13 | 28.08.2025
Οι 11 της Ριέκα

 Ζλόμισλιτς, Όρετς-Μαϊστόροβιτς-Ράντελιτς-Ντέβετακ, Ντάντας - Πέτροβιτς-Γιάνκοβιτς, Φρουκ, Λασίτσκας και Μέναλο

20:11 | 28.08.2025

Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Πέλκας, Τάισον, Ιβανούσετς, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης οι αναπληρωματικοί

20:06 | 28.08.2025

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην League Phase του Conference League

20:03 | 28.08.2025
Η διαιτητική τριάδα
  • Χοσέ Μαρία Σάντσες (Ισπανία)
  • VAR: Κάρλος Ντε Θέρο Γράντε (Ισπανία)
  • AVAR: Χάβιερ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα (Ισπανία)
20:02 | 28.08.2025

Επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με τον Ιβανούσεκ να μένει εκτός

19:57 | 28.08.2025
Η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου

Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ

19:54 | 28.08.2025
Oι «ασπρόμαυροι» θέλουν να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι για να προκριθούν στη League Phase της διοργάνωσης
19:53 | 28.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League
19:53 | 28.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
