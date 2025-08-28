ΠΑΟΚ – Ριέκα: Ο «δικέφαλος» ψάχνει την ανατροπή για να μπει στη League Phase του Europa League

Για τον ΠΑΟΚ, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μετά την ήττα με 1-0 στην Κροατία από την Ριέκα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα τα δώσει όλα στην αποψινή ρενβάνς (20:30, OPEN TV, live από το Newsit.gr) στην Τούμπα, ώστε να προκριθεί στη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχει σαν στόχο τη συμμετοχή του στο Europa League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του παρουσία είναι εξασφαλισμένη, από την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ήδη μια θέση στη League Phase του Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πιάσει ακόμα υψηλά στάνταρ απόδοσης, κάτι που φάνηκε τόσο στο ματς της Κροατίας, όσο και στην πρεμιέρα στη Super League, κόντρα στην ΑΕΛ, την οποία κέρδισε 1-0.

Ωστόσο, ο κόσμος του πιστεύει στην ομάδα και – έχοντας και την αύρα από την υλοποίηση της μεγαλύτερης μετεγγραφής στην ιστορία του με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη- εξάντλησε τα εισιτήρια του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει sold out.

Η Ριέκα έφτασε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει μαζί της ένα από τα βασικά της «γρανάζια», τον κεντρικό αμυντικό Ράντελιτς, ενώ ο Εντοκίτ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και υπολογίζεται κανονικά.

Ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τη ρεβάνς της Τούμπας. Βοηθοί του κατηγορίας elite Ίβηρα ρέφερι ορίστηκαν οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο. Ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα θα είναι ο 4ος και στη θέση του VAR ο Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί θέλει νίκη με δυο γκολ διαφορά (2-0, 3-1, 4-2 κτλ), ενώ σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα οδηγηθεί στην παράταση.

Εάν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο ή οι «ασπρόμαυροι» χάσουν, τότε η Ριέκα θα πάρει την πρόκριση.

H αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.