ΠΑΟΚ – Ριέκα: O Iβάν Σαββίδης αποθεώθηκε στην Τούμπα

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ριέκα (5-0) ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, με τον μεγαλομέτοχο των «ασπρόμαυρων» να ακούει ρυθμικά το όνομά του στο γήπεδο.

Ο Ιβάν Σαββίδης φροντίζει να παρακολουθεί από τα επίσημα της Τούμπας τα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να μένει κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος με το τελικό 5-0 και την πρόκριση στην League Phase του Europa League!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, με τον ίδιο όπως είναι λογικό να ανταποδίδει σφίγγοντας τις γροθιές του, με το κλίμα στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο να φαίνεται πως είναι εξαιρετικό.

Yπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε με μια μυθική εμφάνιση την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.