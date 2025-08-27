ΠΑΟΚ – Ριέκα: Χωρίς απουσίες οι Θεσσαλονικείς για τη ρεβάνς του Europa League

Με γεμάτο οπλοστάσιο θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Ριέκα για το δεύτερο παιχνίδι των δυο ομάδων στα πλέι οφ του Europa League (28/8/25, 20:30) στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Τετάρτης (27/08), με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, με το μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου και των ποδοσφαιριστών του να είναι συγκεντρωμένο στην ανατροπή.

Άλλωστε, στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-0 με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην League Phase του Europa League.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις σε rondo, καθώς και δουλειά στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, δίνοντας έμφαση στις στατικές φάσεις – στοιχείο που κρίθηκε καθοριστικό στο πρώτο ματς.

H αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.