Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα φανέλα της ομάδας, η οποία θα είναι η τέταρτη για τη σεζόν 2022-23 και ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο χρώμα της, που δεν μοιάζει με τα συνηθισμένα.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ έχει ως βασικό χρώμα το μωβ και παρουσιάστηκε με ένα σχετικό video στην ίδια απόχρωση, στα social media της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η νέα εμφάνιση του “Δικεφάλου του Βορρά” έχει μάλιστα σε μωβ χρώμα και το σήμα του συλλόγου, με το λευκό να συμπληρώνει μόνο την… παλέτα.

Our new fourth kit for this season 🟣 #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/A0X9axNsMN