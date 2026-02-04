ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ: Συγκίνηση στην Πυλαία, οι παίκτες των ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ στην Πυλαία, για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup. Οι παίκτες αμφότερων των ομάδων πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του “δικεφάλου του Βορρά” που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού στιγμή στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, ενώ στις φανέλες των παικτών των γηπεδούχων υπήρχε και ένα μαύρο, ως ένδειξη πένθους.

Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που έδωσε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, αμέσως μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στους επτά οπαδούς, με το κλίμα να είναι βαρύ.

Να αναφέρουμε ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης (04.02.2026) βρίσκεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης -όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας- ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο, στις 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία (διακομίστηκε διασωληνωμένος).

Ο τραυματίας, τον οποίο συνοδεύουν άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον, βρίσκεται ήδη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες και σε όποια άλλη εξέταση κρίνουν οι γιατροί και θα του παρασχεθεί κάθε φροντίδα που απαιτείται.

Λόγω της βαρύτητας της κατάστασής του, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες, ένα 20χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι διακομίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο ένας εξ αυτών έχει πάρει ήδη εξιτήριο.

Η σημερινή αεροδιακομιδή, όπως και αυτή της περασμένης εβδομάδας, έγινε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, που προσγειώθηκε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, απ’ όπου και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου.